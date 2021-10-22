https://ria.ru/20211022/qr-kod-1755864671.html

В Тульской области введут QR-коды для заселения в отели

В Тульской области введут QR-коды для заселения в отели - РИА Новости, 22.10.2021

В Тульской области введут QR-коды для заселения в отели

Власти Тульской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ужесточат ограничительные меры по COVID-19, в частности, в этот период у заселяющихся... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:56

2021-10-22T18:56

2021-10-22T19:09

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Власти Тульской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ужесточат ограничительные меры по COVID-19, в частности, в этот период у заселяющихся в местные гостиницы будут требовать QR-коды, сообщило правительство региона.С 22 октября в Тульской области уже начали действовать QR-коды - для посещения бильярдных и боулингов, музеев, музеев-заповедников, кинотеатров, выставок, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также спортивных мероприятий. QR-коды содержат информацию о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Власти подчеркивали, что с отрицательными ПЦР-тестами пускать не будут.В пятницу, информирует областное правительство, состоялось очередное совещание по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Участники пришли к выводу, что принятых мер недостаточно. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил, что заболеваемость продолжает расти, темпы роста увеличиваются – за 1,5 месяца достигли таких показателей, как в прошлом году за 2,5 месяца."Александр Ломовцев предложил на период с 30 октября по 7 ноября внести более жесткие ограничительные меры… Ввести QR-коды переболевшего, вакцинированного или с отрицательным ПЦР для заселения в гостиницы, посещения организаций общепита, бассейнов, фитнес и тренажерных залов", - говорится в сообщении.Также Ломовцев предложил, в частности, приостановить деятельность торговых и торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли непродовольственными товарами, включая открытые рынки, за исключением аптек, салонов связи, киосков, магазинов зоотоваров, объектов розничной торговли, работающих на доставку и самовывоз. Приостановить работу школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания, отменить концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ."Алексей Дюмин (глава региона - ред.) поручил председателю государственного правового комитета Тульской области Наталье Архиповой подготовить указ об ограничительных мерах с учетом предложений Роспотребнадзора и представить в понедельник на подпись, а Валерию Шерину – координировать эту работу", - сообщает правительство региона.

https://ria.ru/20211015/spros-1754689607.html

https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755772921.html

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