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Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев
Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев - РИА Новости, 22.10.2021
Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев
В 90% театров и музеев можно ввести QR-коды, эти учреждения государственные, там не будет ущерба доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:20
2021-10-22T15:20
2021-10-22T15:24
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МОСКВА, 22 окт- РИА Новости. В 90% театров и музеев можно ввести QR-коды, эти учреждения государственные, там не будет ущерба доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "Россия 1"."Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счёт федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счёт сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее. При падении рыночных, небюджетных доходов всегда государство стоит на помощи, поддерживает эту отрасль, так было и в предыдущие годы пандемии. Также будет продолжаться и дальше, чтобы ни в коем случае заработная плата, доходы артистов, режиссёров, музейных работников не пострадали. Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан", - сказал Собянин.Мэр Москвы отметил, что QR-коды вводятся не только на период нерабочих дней."Мы вводим QR-коды не на период вот этих нерабочий дней, а на постоянную, на длительную перспективу. Это другая мера, она уже не связана с выходными, нерабочими днями", - добавил Собянин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей собянин, коронавирусы, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура, москва
15:20 22.10.2021 (обновлено: 15:24 22.10.2021)
Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев
Собянин: в 90% театров и музеев можно ввести QR-коды без ущерба
МОСКВА, 22 окт- РИА Новости.
В 90% театров и музеев можно ввести QR-коды, эти учреждения государственные, там не будет ущерба доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире "Россия 1
".
"Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счёт федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счёт сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее. При падении рыночных, небюджетных доходов всегда государство стоит на помощи, поддерживает эту отрасль, так было и в предыдущие годы пандемии. Также будет продолжаться и дальше, чтобы ни в коем случае заработная плата, доходы артистов, режиссёров, музейных работников не пострадали. Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан", - сказал Собянин.
Мэр Москвы
отметил, что QR-коды вводятся не только на период нерабочих дней.
"Мы вводим QR-коды не на период вот этих нерабочий дней, а на постоянную, на длительную перспективу. Это другая мера, она уже не связана с выходными, нерабочими днями", - добавил Собянин.