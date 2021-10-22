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Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев

Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев - РИА Новости, 22.10.2021

Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев

В 90% театров и музеев можно ввести QR-коды, эти учреждения государственные, там не будет ущерба доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:20

2021-10-22T15:20

2021-10-22T15:24

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МОСКВА, 22 окт- РИА Новости. В 90% театров и музеев можно ввести QR-коды, эти учреждения государственные, там не будет ущерба доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "Россия 1"."Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счёт федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счёт сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее. При падении рыночных, небюджетных доходов всегда государство стоит на помощи, поддерживает эту отрасль, так было и в предыдущие годы пандемии. Также будет продолжаться и дальше, чтобы ни в коем случае заработная плата, доходы артистов, режиссёров, музейных работников не пострадали. Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан", - сказал Собянин.Мэр Москвы отметил, что QR-коды вводятся не только на период нерабочих дней."Мы вводим QR-коды не на период вот этих нерабочий дней, а на постоянную, на длительную перспективу. Это другая мера, она уже не связана с выходными, нерабочими днями", - добавил Собянин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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