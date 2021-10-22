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Стали известны детали переговоров Путина и Беннета
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета - РИА Новости, 22.10.2021
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет договорились о продолжении существующего между странами взаимодействия по Сирии,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:18
2021-10-22T23:31
в мире
сирия
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет договорились о продолжении существующего между странами взаимодействия по Сирии, сообщил журналистам израильской газеты "Едиот Ахронот" член делегации Израиля, министр строительства Зеев Элькин."Министр строительства Зеев Элькин сказал, что премьер-министр Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи договорились о продолжении существующего взаимодействия и соглашений с Россией в отношении ситуации в Сирии. Элькин, присутствовавший на встрече, добавил, что они также договорились "о продолжении прежней модели отношений и выводе их на новый уровень", - говорится в публикации.Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.Также на встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалось создание рабочей группы по въезду в Израиль российских туристов, привитых вакциной "Спутник V", сообщил член израильской делегации министр строительства Зеэв Элькин."Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль - поскольку Всемирная организация здравоохранения пока не признала вакцину "Спутник", - приводит слова министра издание "Едиот Ахронот".Элькин выразил надежду, что признание вакцины произойдет в скором времени, а до тех пор рассматриваются промежуточные варианты для открытия туризма из России в Израиль.Израиль с 1 ноября разрешает въезд туристов, привитых признанными ВОЗ вакцинами, заявила в четверг правительственная пресс-служба. В список вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается. Источник в правительственных кругах сообщил РИА Новости в четверг, что решение о въезде вакцинированных "Спутником V" пока не принято.Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", планировалось представить на утверждение Беннета в среду, затем эту процедуру перенесли.Днём в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера. Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
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в мире, сирия, владимир путин, россия, нафтали беннет
23:18 22.10.2021 (обновлено: 23:31 22.10.2021)
 
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета

Беннет и Путин договорились о продолжении существующего взаимодействия по Сирии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет договорились о продолжении существующего между странами взаимодействия по Сирии, сообщил журналистам израильской газеты "Едиот Ахронот" член делегации Израиля, министр строительства Зеев Элькин.
"Министр строительства Зеев Элькин сказал, что премьер-министр Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи договорились о продолжении существующего взаимодействия и соглашений с Россией в отношении ситуации в Сирии. Элькин, присутствовавший на встрече, добавил, что они также договорились "о продолжении прежней модели отношений и выводе их на новый уровень", - говорится в публикации.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 12:01
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Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.
Также на встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалось создание рабочей группы по въезду в Израиль российских туристов, привитых вакциной "Спутник V", сообщил член израильской делегации министр строительства Зеэв Элькин.
"Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль - поскольку Всемирная организация здравоохранения пока не признала вакцину "Спутник", - приводит слова министра издание "Едиот Ахронот".
Элькин выразил надежду, что признание вакцины произойдет в скором времени, а до тех пор рассматриваются промежуточные варианты для открытия туризма из России в Израиль.
Израиль с 1 ноября разрешает въезд туристов, привитых признанными ВОЗ вакцинами, заявила в четверг правительственная пресс-служба. В список вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается. Источник в правительственных кругах сообщил РИА Новости в четверг, что решение о въезде вакцинированных "Спутником V" пока не принято.
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Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии
Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", планировалось представить на утверждение Беннета в среду, затем эту процедуру перенесли.
Днём в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера. Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
 
В миреСирияВладимир ПутинРоссияНафтали Беннет
 
 
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