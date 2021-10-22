https://ria.ru/20211022/putin-1755894807.html
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета - РИА Новости, 22.10.2021
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет договорились о продолжении существующего между странами взаимодействия по Сирии,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:18
2021-10-22T23:18
2021-10-22T23:31
в мире
сирия
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет договорились о продолжении существующего между странами взаимодействия по Сирии, сообщил журналистам израильской газеты "Едиот Ахронот" член делегации Израиля, министр строительства Зеев Элькин."Министр строительства Зеев Элькин сказал, что премьер-министр Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи договорились о продолжении существующего взаимодействия и соглашений с Россией в отношении ситуации в Сирии. Элькин, присутствовавший на встрече, добавил, что они также договорились "о продолжении прежней модели отношений и выводе их на новый уровень", - говорится в публикации.Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.Также на встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалось создание рабочей группы по въезду в Израиль российских туристов, привитых вакциной "Спутник V", сообщил член израильской делегации министр строительства Зеэв Элькин."Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль - поскольку Всемирная организация здравоохранения пока не признала вакцину "Спутник", - приводит слова министра издание "Едиот Ахронот".Элькин выразил надежду, что признание вакцины произойдет в скором времени, а до тех пор рассматриваются промежуточные варианты для открытия туризма из России в Израиль.Израиль с 1 ноября разрешает въезд туристов, привитых признанными ВОЗ вакцинами, заявила в четверг правительственная пресс-служба. В список вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается. Источник в правительственных кругах сообщил РИА Новости в четверг, что решение о въезде вакцинированных "Спутником V" пока не принято.Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", планировалось представить на утверждение Беннета в среду, затем эту процедуру перенесли.Днём в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера. Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
https://ria.ru/20211022/izrail-1755764683.html
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в мире, сирия, владимир путин, россия, нафтали беннет
23:18 22.10.2021 (обновлено: 23:31 22.10.2021)
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета
Беннет и Путин договорились о продолжении существующего взаимодействия по Сирии
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
договорились о продолжении существующего между странами взаимодействия по Сирии
, сообщил журналистам израильской газеты "Едиот Ахронот"
член делегации Израиля
, министр строительства Зеев Элькин
.
"Министр строительства Зеев Элькин сказал, что премьер-министр Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи
договорились о продолжении существующего взаимодействия и соглашений с Россией
в отношении ситуации в Сирии. Элькин, присутствовавший на встрече, добавил, что они также договорились "о продолжении прежней модели отношений и выводе их на новый уровень", - говорится в публикации.
Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве
. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20
ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.
Также на встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалось создание рабочей группы по въезду в Израиль российских туристов, привитых вакциной "Спутник V", сообщил член израильской делегации министр строительства Зеэв Элькин.
"Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль - поскольку Всемирная организация здравоохранения пока не признала вакцину "Спутник", - приводит слова министра издание "Едиот Ахронот".
Элькин выразил надежду, что признание вакцины произойдет в скором времени, а до тех пор рассматриваются промежуточные варианты для открытия туризма из России в Израиль.
Израиль с 1 ноября разрешает въезд туристов, привитых признанными ВОЗ вакцинами, заявила в четверг правительственная пресс-служба. В список вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается. Источник в правительственных кругах сообщил РИА Новости в четверг, что решение о въезде вакцинированных "Спутником V" пока не принято.
Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", планировалось представить на утверждение Беннета в среду, затем эту процедуру перенесли.
Днём в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера. Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.