16:07 22.10.2021 (обновлено: 16:14 22.10.2021)
Встреча Путина с премьером Израиля продлилась пять часов
Встреча Путина с премьер-министром Израиля Беннетом в Сочи продолжалась пять часов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента РФ Владимира Путина длилась 5 часов, была теплой и позитивной, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая длилась 5 часов… Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
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Как сообщает канцелярия, по завершении встречи лидеры вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа. Кроме того, сообщается, что ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода Шаббата.
Беннет рано утром в пятницу вылетел в Сочи с первым официальным визитом в должности главы правительства по приглашению президента России Владимира Путина. Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
Переговоры Путина и премьера Израиля начались прямо в дверях pic.twitter.com/VIzrD2GZv5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 22, 2021