https://ria.ru/20211022/putin-1755822105.html

Встреча Путина с премьером Израиля продлилась пять часов

Встреча Путина с премьером Израиля продлилась пять часов - РИА Новости, 22.10.2021

Встреча Путина с премьером Израиля продлилась пять часов

Встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента РФ Владимира Путина длилась 5 часов, была теплой и позитивной, сообщила канцелярия главы... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:07

2021-10-22T16:07

2021-10-22T16:14

политика

израиль

сочи

владимир путин

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента РФ Владимира Путина длилась 5 часов, была теплой и позитивной, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая длилась 5 часов… Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений", - говорится в сообщении.Как сообщает канцелярия, по завершении встречи лидеры вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа. Кроме того, сообщается, что ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода Шаббата.Беннет рано утром в пятницу вылетел в Сочи с первым официальным визитом в должности главы правительства по приглашению президента России Владимира Путина. Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.

https://ria.ru/20211022/politika-1755539881.html

израиль

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политика, израиль, сочи, владимир путин, нафтали беннет