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Политолог оценил речь Путина на "Валдае"
Политолог оценил речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 22.10.2021
Политолог оценил речь Путина на "Валдае"
Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" дает идеологическое обоснование новой роли России в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:55
2021-10-22T15:55
политика
европа
белоруссия
владимир путин
россия
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" дает идеологическое обоснование новой роли России в мире, считает белорусский политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.В своей речи Путин заявил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм является самым разумным принципом мировоззрения, и Россия будет руководствоваться принципами разумного консерватизма, формируя свои подходы."За здоровый консерватизм – это самая программная речь, которая дает некое идеологическое обоснование новой роли Российской Федерации в мире. Эта роль заключается в том, что Россия вместе со своими ближайшими союзниками, в том числе и Беларусью, должна стать форпостом нормальной, скажем так, цивилизации, нормальной Европы. С сохранением всех традиционных ценностей. И в этом будет ее привлекательность. В том числе, и для западных партнеров", - отметил эксперт.По словам Елфимова, выступление Путина показывает эволюцию взглядов самого российского лидера и готовность предложить миру новую социально-экономическую модель взамен капитализма."Капитализм изжил себя. Стало быть, открывается перспектива для совершенствования социально-экономической модели. Россия станет государством социальной справедливости. И это очень важно. Для всего мира - это самый главный слоган. Справедливости сегодня не хватает. Имущественное расслоение как раз и ведет к тому, что некоторые элиты, не знают, что творят. Они неспособны и некомпетентны, оторваны от реальности, и это губит государственную систему западного мира", - сказал белорусский политолог.По мнению Елфимова, заявления Путина могут подтолкнуть политические элиты к возобновлению сотрудничества с Россией. В частности, европейские государства."Потому что там сейчас нет единения. Как сказал Путин, есть диктатура неолиберализма. Ее догматики захватили власть на политическом Олимпе Запада. Но и слева, и справа, и по центру, в политическом смысле, есть очень много здоровых сил. Посмотрим на Германию – там сейчас новый кандидат в канцлеры, который говорит о возрождении политики Вилли Брандта, то есть новой восточной политики – мирной. Это возвращение к истокам нормального диалога между Россией и Западом", - подчеркнул Вадим Елфимов.
https://ria.ru/20211022/rech-1755722420.html
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политика, европа, белоруссия, владимир путин, россия
15:55 22.10.2021
 
Политолог оценил речь Путина на "Валдае"

Политолог Елфимов: речь Путина дает идеологическое обоснование новой роли России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" дает идеологическое обоснование новой роли России в мире, считает белорусский политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.
В своей речи Путин заявил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм является самым разумным принципом мировоззрения, и Россия будет руководствоваться принципами разумного консерватизма, формируя свои подходы.
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"За здоровый консерватизм – это самая программная речь, которая дает некое идеологическое обоснование новой роли Российской Федерации в мире. Эта роль заключается в том, что Россия вместе со своими ближайшими союзниками, в том числе и Беларусью, должна стать форпостом нормальной, скажем так, цивилизации, нормальной Европы. С сохранением всех традиционных ценностей. И в этом будет ее привлекательность. В том числе, и для западных партнеров", - отметил эксперт.
По словам Елфимова, выступление Путина показывает эволюцию взглядов самого российского лидера и готовность предложить миру новую социально-экономическую модель взамен капитализма.
"Капитализм изжил себя. Стало быть, открывается перспектива для совершенствования социально-экономической модели. Россия станет государством социальной справедливости. И это очень важно. Для всего мира - это самый главный слоган. Справедливости сегодня не хватает. Имущественное расслоение как раз и ведет к тому, что некоторые элиты, не знают, что творят. Они неспособны и некомпетентны, оторваны от реальности, и это губит государственную систему западного мира", - сказал белорусский политолог.
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По мнению Елфимова, заявления Путина могут подтолкнуть политические элиты к возобновлению сотрудничества с Россией. В частности, европейские государства.
"Потому что там сейчас нет единения. Как сказал Путин, есть диктатура неолиберализма. Ее догматики захватили власть на политическом Олимпе Запада. Но и слева, и справа, и по центру, в политическом смысле, есть очень много здоровых сил. Посмотрим на Германию – там сейчас новый кандидат в канцлеры, который говорит о возрождении политики Вилли Брандта, то есть новой восточной политики – мирной. Это возвращение к истокам нормального диалога между Россией и Западом", - подчеркнул Вадим Елфимов.
 
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