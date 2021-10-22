https://ria.ru/20211022/putin-1755817466.html

Главный раввин России прокомментировал слова Путина о консерватизме

Главный раввин России прокомментировал слова Путина о консерватизме - РИА Новости, 22.10.2021

Главный раввин России прокомментировал слова Путина о консерватизме

Оптимистический консерватизм, о котором на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" говорил президент России Владимир Путин, - это изначальный... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:49

2021-10-22T15:49

2021-10-22T15:54

владимир путин

берл лазар

международный дискуссионный клуб "валдай"

религия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Оптимистический консерватизм, о котором на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" говорил президент России Владимир Путин, - это изначальный принцип существования еврейского народа, сказал РИА Новости в пятницу главный раввин России Берл Лазар.Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения", а "российский консерватизм - это консерватизм оптимистов". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза"."Относительно "оптимистического консерватизма" - это изначально принцип существования нашего народа. Как сказал один знаменитый раввин: "Думай хорошо - и будет хорошо", - сказал Лазар РИА Новости.Консервативное мировоззрение, по его мнению, - это мировоззрение, основанное на идее сохранения всего позитивного, что есть в мире, в том числе природы, человеческих жизней и вечных ценностей. "И этот консерватизм по определению оптимистичен, потому что исходит из представления о том, что мир устроен разумно, на позитивных началах, о том, что мы в этом мире появились не случайно, а волей Создателя, о том, наконец, что Бог, создав этот мир для нас, дал нам позитивное задание - улучшать этот мир, становясь тем самым партнерами Господа! Мне такая перспектива представляется более чем оптимистичной", - добавил он.Слова президента, считает Лазар, отражают "не только подход к проблеме российского общества, но и подход любого религиозного человека". Свободный выбор - это прежде всего правильный выбор, убежден раввин, а правильным выбор может быть только в том случае, если он соответствует вечным истинам и ценностям, заповеданным Господом."Да, у человека есть свобода выбора, это объективный факт. Но значит ли это, что нужно делать абсолютно все, что может прийти в голову? Кто-то утверждает, что да, ссылаясь при этом на принцип свободы выбора и на права человека. Но человек верующий всегда умеет провести грань между свободой и вседозволенностью", - полагает главный раввин России.Попытки радикалов отменить или как-то изменить половые различия, по мнению Лазара, - пример инфантилизма. "Если Он создал мужчину и женщину, чтобы они "плодились и размножались", чтобы становились "плотью единой" - понятно, что в этом был высший смысл! Просто так лучше. Если бы Он счел, что лучше позволить человеку, например, менять свой пол, как ему заблагорассудится - Он соответственно изменил бы нашу биологическую сущность. Но Он сотворил нас так, как Он счел правильным - и мы, Его дети, должны жить в этой реальности. Опять же - просто потому, что так лучше", - сказал он."Подводя итог: президент призывает к верности вечным ценностям. А почему эти ценности вечные? Не только потому, что они существуют с того момента, когда Бог создал первого человека - но и потому еще, что только они могут дать нам возможность обрести жизнь вечную, как учат Святые книги", - заключил главный раввин России.В свою очередь президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода отметил, что классическое понимание нравственности не противоречит прогрессу и развитию общества, а способствует его гармонизации."Президент Владимир Владимирович в своей речи признает и уважает право каждого государства выстраивать свою систему ценностей, приемлемую для его современного развития. Но он как глава государства отстаивает право России не изменять традиционным координатам нравственности. И призывает на глобальном уровне международные организации сохранять верность тем убеждениям, которые неоспоримы на протяжении тысячелетий для большинства людей мира", - сказал Борода.По словам раввина, он глубоко убежден, что классическое понимание нравственности никак не противоречит прогрессу или развитию, но, напротив, способствует гармонизации общества и его благополучию. Борода подчеркнул, что на консерватизме как приверженности незыблемым ценностям строится еврейская традиция."Постулаты теряют свою состоятельность только в том случае, если они не находят способов быть современными, но анализируя человеческую историю, мы видим, что именно традиционные ценности всегда актуальны, а убеждения, противоречащие им, возникающие с какой-то периодичностью в обществе, зачастую являлись знаком скорого упадка и разлада. Глубоко убежден, что классическое понимание нравственности никак не противоречит прогрессу или развитию, но напротив - способствует гармонизации общества и его благополучию", - заключил раввин.

https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html

https://ria.ru/20210906/boroda-1748844412.html

https://ria.ru/20210817/zakon-1746106602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, берл лазар, международный дискуссионный клуб "валдай"