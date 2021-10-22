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https://ria.ru/20211022/putin-1755769148.html
Заявление Путина на Валдае заставило Запад аплодировать ему
Читатели Daily Mail поддержали Путина после его критики смены пола у детей - РИА Новости, 22.10.2021
Заявление Путина на Валдае заставило Запад аплодировать ему
Читатели британского издания Daily Mail высоко оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего во время выступления на "Валдае" смену пола у детей... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:18
2021-10-22T14:48
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высоко оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего во время выступления на "Валдае" смену пола у детей преступлением против человечности."Да, это должно было быть сказано кем-то, у кого есть авторитет. &lt;...&gt; Не надо смущать детей, нужно убрать это из школ", — написал пользователь с ником Woollyblanket."В этом случае Путин на сто процентов прав", — добавил Bawawa.Читатели посчитали, что сторонники пропаганды смены пола среди несовершеннолетних не осмелятся критиковать Путина за его высказывания.Также некоторые читатели в шутку решили перебраться в Россию после слов главы государства."Отлично сказано, так когда мы все переедем в Россию?" — написал пользователь Livingintheuk.Накануне глава государства, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, и сравнил ее с преступлениями против человечности. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.
https://ria.ru/20211022/putin-1755717845.html
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в мире, владимир путин, россия
12:18 22.10.2021 (обновлено: 14:48 22.10.2021)
 
Читатели Daily Mail поддержали Путина после его критики смены пола у детей

Читатели Daily Mail: Путин абсолютно прав, называя смену пола у детей преступлением

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высоко оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего во время выступления на "Валдае" смену пола у детей преступлением против человечности.
"Да, это должно было быть сказано кем-то, у кого есть авторитет. <...> Не надо смущать детей, нужно убрать это из школ", — написал пользователь с ником Woollyblanket.
"В этом случае Путин на сто процентов прав", — добавил Bawawa.
Читатели посчитали, что сторонники пропаганды смены пола среди несовершеннолетних не осмелятся критиковать Путина за его высказывания.
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Также некоторые читатели в шутку решили перебраться в Россию после слов главы государства.
"Отлично сказано, так когда мы все переедем в Россию?" — написал пользователь Livingintheuk.
Накануне глава государства, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, и сравнил ее с преступлениями против человечности. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.
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