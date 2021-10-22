https://ria.ru/20211022/putin-1755744524.html

Чилийский эксперт оценил речь Путина на "Валдае"

Чилийский эксперт оценил речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 22.10.2021

Чилийский эксперт оценил речь Путина на "Валдае"

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" показал себя лидером, который руководствуется соображениями альтруизма РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:39

2021-10-22T10:39

2021-10-22T10:39

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валдай

великий новгород

владимир путин

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МОНТЕВИДЕО, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" показал себя лидером, который руководствуется соображениями альтруизма и этики, считает чилийский аналитик Педро Диаз Поланко из Южного университета Чили."Путин направил посыл российскому обществу и международному сообществу. Он показал себя как актора, который руководствуется этикой и альтруизмом, в то время как США выглядят эгоистично, их модель потерпела крах", - заявил эксперт РИА Новости.По мнению эксперта, Путин описывает мир "таким, каков он есть", но в то же время критикует его и объяснят, каким он должен быть. "Мир, где больше сотрудничества, где альтруизм и помощь превалируют над идеологиями и военными амбициями..., если вы прислушаетесь к его словам, то не сможете не согласиться, потому что они отличаются этикой", - считает Диаз Поланко.Комментируя слова президента России о консерватизме, эксперт сказал, что таким образом Путин призывает не усугублять разногласия, существующие в мире. По мнению аналитика, умеренный консерватизм уважает свободу слова, а также подразумевает невмешательство политики в частную жизнь.В своей речи Путин заявил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм является самым разумным принципом мировоззрения, и Россия будет руководствоваться принципами разумного консерватизма, формируя свои подходы.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из нескольких десятков стран мира.

https://ria.ru/20211022/putin-1755717845.html

https://ria.ru/20211021/konservatizm-1755698215.html

https://ria.ru/20211021/oon-1755687185.html

валдай

великий новгород

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в мире, валдай, великий новгород, владимир путин