Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/pushkov-1755845094.html
Пушков разложил "по полочкам" ситуацию в Евросоюзе
Пушков отреагировал на инцидент с упоминанием Путина в Европарламенте - РИА Новости, 22.10.2021
Пушков разложил "по полочкам" ситуацию в Евросоюзе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, речь которого в Европарламенте прервали упоминанием... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:31
2021-10-22T17:40
в мире
варшава
польша
алексей пушков
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
манфред вебер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, речь которого в Европарламенте прервали упоминанием президента России Владимира Путина.Глава польского правительства заявил, что Брюссель пытается надавить на Варшаву в вопросе судебной реформы, но сам он не стремится обмениваться угрозами. В ответ на это председатель Европейской народной партии Манфред Вебер cказал, что Путин "будет только рад" подобным конфликтам."Россия не получает никакой политической выгоды от подобных "раздраев" в ЕС, поскольку они никак не влияют на политику ЕС в адрес России", — написал Пушков в Telegram-канале.По его словам, призыв к Моравецкому прекратить "радовать Путина" — это демагогия. В пример сенатор привел доводы бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, выступавшего против Brexit, который должен был "осчастливить" российского лидера.По мнению Пушкова, споры между Польшей и ЕС прежде всего свидетельствуют о разногласиях внутри организации, а не о стремлении оказать внешнее воздействие на кого-либо."Польша на Polexit не решится — это не более чем поза. Но и она отражает обострение противоречий, заложенное в саму систему функционирования ЕС", — добавил парламентарий.В июле Суд Евросоюза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, существование этого органа, уполномоченного принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.Конституционный суд Польши, в свою очередь, не счел решение суда ЕС обязательным для исполнения. Впоследствии Варшава согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты, однако ЕК полагает, что решение выполнено в неполной мере.
https://ria.ru/20211009/polsha-1753793090.html
https://ria.ru/20211004/gaz-1753015114.html
варшава
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, варшава, польша, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, манфред вебер, матеуш моравецкий, европарламент
17:31 22.10.2021 (обновлено: 17:40 22.10.2021)
 
Пушков отреагировал на инцидент с упоминанием Путина в Европарламенте

Сенатор Пушков: инцидент с упоминанием Путина в Европарламенте не повлияет на политику ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, речь которого в Европарламенте прервали упоминанием президента России Владимира Путина.
Глава польского правительства заявил, что Брюссель пытается надавить на Варшаву в вопросе судебной реформы, но сам он не стремится обмениваться угрозами. В ответ на это председатель Европейской народной партии Манфред Вебер cказал, что Путин "будет только рад" подобным конфликтам.
"Россия не получает никакой политической выгоды от подобных "раздраев" в ЕС, поскольку они никак не влияют на политику ЕС в адрес России", — написал Пушков в Telegram-канале.
По его словам, призыв к Моравецкому прекратить "радовать Путина" — это демагогия. В пример сенатор привел доводы бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, выступавшего против Brexit, который должен был "осчастливить" российского лидера.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 10:53
"Россия радуется": поляки пришли в ярость после заявлений ЕС о Варшаве
По мнению Пушкова, споры между Польшей и ЕС прежде всего свидетельствуют о разногласиях внутри организации, а не о стремлении оказать внешнее воздействие на кого-либо.
"Польша на Polexit не решится — это не более чем поза. Но и она отражает обострение противоречий, заложенное в саму систему функционирования ЕС", — добавил парламентарий.
В июле Суд Евросоюза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, существование этого органа, уполномоченного принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.
Конституционный суд Польши, в свою очередь, не счел решение суда ЕС обязательным для исполнения. Впоследствии Варшава согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты, однако ЕК полагает, что решение выполнено в неполной мере.
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 15:25
"Будем просить на коленях": поляки припомнили ЕС борьбу с российским газом
 
В миреВаршаваПольшаАлексей ПушковЕвросоюзЕврокомиссияБрюссельМанфред ВеберМатеуш МоравецкийЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале