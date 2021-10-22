17:31 22.10.2021 (обновлено: 17:40 22.10.2021)
Пушков отреагировал на инцидент с упоминанием Путина в Европарламенте
Сенатор Пушков: инцидент с упоминанием Путина в Европарламенте не повлияет на политику ЕС
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, речь которого в Европарламенте прервали упоминанием президента России Владимира Путина.
Глава польского правительства заявил, что Брюссель пытается надавить на Варшаву в вопросе судебной реформы, но сам он не стремится обмениваться угрозами. В ответ на это председатель Европейской народной партии Манфред Вебер cказал, что Путин "будет только рад" подобным конфликтам.
"Россия не получает никакой политической выгоды от подобных "раздраев" в ЕС, поскольку они никак не влияют на политику ЕС в адрес России", — написал Пушков в Telegram-канале.
По его словам, призыв к Моравецкому прекратить "радовать Путина" — это демагогия. В пример сенатор привел доводы бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, выступавшего против Brexit, который должен был "осчастливить" российского лидера.
По мнению Пушкова, споры между Польшей и ЕС прежде всего свидетельствуют о разногласиях внутри организации, а не о стремлении оказать внешнее воздействие на кого-либо.
"Польша на Polexit не решится — это не более чем поза. Но и она отражает обострение противоречий, заложенное в саму систему функционирования ЕС", — добавил парламентарий.
В июле Суд Евросоюза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, существование этого органа, уполномоченного принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.
Конституционный суд Польши, в свою очередь, не счел решение суда ЕС обязательным для исполнения. Впоследствии Варшава согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты, однако ЕК полагает, что решение выполнено в неполной мере.