https://ria.ru/20211022/pskov-1755762109.html

Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе

Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе - РИА Новости, 22.10.2021

Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе

Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:49

2021-10-22T11:49

2021-10-22T14:13

распространение коронавируса

псковская область

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михаил ведерников

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В еженедельном видеообращении он сообщил, что эпидситуация в Псковской области остается крайне напряжённой."Каждые сутки в регионе регистрируется порядка 270 новых случаев заболевания ковидом, а в общей сложности амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят более 5 тысяч человек. Коечный фонд в регионе расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и все они заняты", - сказал он.Ведерников напомнил, что в регионе не объявляются дополнительные нерабочие дни, однако ужесточены ограничительные меры по COVID-19."Используйте предстоящие две недели, чтобы защитить свою здоровье… Постарайтесь максимально ограничить все социальные контакты. Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнемся с необходимостью вводить тотальный локдаун. От этого пострадают все", - сказал Ведерников."Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754311309.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html

псковская область

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псковская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19