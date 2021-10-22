Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/pskov-1755762109.html
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе - РИА Новости, 22.10.2021
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе
Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:49
2021-10-22T14:13
распространение коронавируса
псковская область
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147446/36/1474463615_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_36bca230f2815900080fc85e8c194242.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В еженедельном видеообращении он сообщил, что эпидситуация в Псковской области остается крайне напряжённой."Каждые сутки в регионе регистрируется порядка 270 новых случаев заболевания ковидом, а в общей сложности амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят более 5 тысяч человек. Коечный фонд в регионе расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и все они заняты", - сказал он.Ведерников напомнил, что в регионе не объявляются дополнительные нерабочие дни, однако ужесточены ограничительные меры по COVID-19."Используйте предстоящие две недели, чтобы защитить свою здоровье… Постарайтесь максимально ограничить все социальные контакты. Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнемся с необходимостью вводить тотальный локдаун. От этого пострадают все", - сказал Ведерников."Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754311309.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147446/36/1474463615_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_504a4f88c794ef081e0ac39dd32e61f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
псковская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19
11:49 22.10.2021 (обновлено: 14:13 22.10.2021)
 
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе

Псковский губернатор Ведерников: если пик по COVID-19 не пройдем к ноябрю, будет локдаун

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В еженедельном видеообращении он сообщил, что эпидситуация в Псковской области остается крайне напряжённой.
"Каждые сутки в регионе регистрируется порядка 270 новых случаев заболевания ковидом, а в общей сложности амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят более 5 тысяч человек. Коечный фонд в регионе расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и все они заняты", - сказал он.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 08:29
Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса
Ведерников напомнил, что в регионе не объявляются дополнительные нерабочие дни, однако ужесточены ограничительные меры по COVID-19.
"Используйте предстоящие две недели, чтобы защитить свою здоровье… Постарайтесь максимально ограничить все социальные контакты. Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнемся с необходимостью вводить тотальный локдаун. От этого пострадают все", - сказал Ведерников.
"Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения", - добавил губернатор.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 09:44Распространение коронавируса
Нерабочие дни будут повторяться, считает Проценко
 
Распространение коронавирусаПсковская областьКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил ВедерниковКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале