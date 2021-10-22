https://ria.ru/20211022/pskov-1755762109.html
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе - РИА Новости, 22.10.2021
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе
Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:49
2021-10-22T11:49
2021-10-22T14:13
распространение коронавируса
псковская область
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михаил ведерников
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В еженедельном видеообращении он сообщил, что эпидситуация в Псковской области остается крайне напряжённой."Каждые сутки в регионе регистрируется порядка 270 новых случаев заболевания ковидом, а в общей сложности амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят более 5 тысяч человек. Коечный фонд в регионе расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и все они заняты", - сказал он.Ведерников напомнил, что в регионе не объявляются дополнительные нерабочие дни, однако ужесточены ограничительные меры по COVID-19."Используйте предстоящие две недели, чтобы защитить свою здоровье… Постарайтесь максимально ограничить все социальные контакты. Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнемся с необходимостью вводить тотальный локдаун. От этого пострадают все", - сказал Ведерников."Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754311309.html
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псковская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19
11:49 22.10.2021 (обновлено: 14:13 22.10.2021)
Псковский губернатор допустил тотальный локдаун в регионе
Псковский губернатор Ведерников: если пик по COVID-19 не пройдем к ноябрю, будет локдаун
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.
Если пик заболеваемости COVID-19 в Псковской области
не будет преодолен к середине ноября, регион столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников
. В еженедельном видеообращении он сообщил, что эпидситуация в Псковской области остается крайне напряжённой.
"Каждые сутки в регионе регистрируется порядка 270 новых случаев заболевания ковидом, а в общей сложности амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят более 5 тысяч человек. Коечный фонд в регионе расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и все они заняты", - сказал он.
Ведерников напомнил, что в регионе не объявляются дополнительные нерабочие дни, однако ужесточены ограничительные меры по COVID-19.
"Используйте предстоящие две недели, чтобы защитить свою здоровье… Постарайтесь максимально ограничить все социальные контакты. Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнемся с необходимостью вводить тотальный локдаун. От этого пострадают все", - сказал Ведерников.
"Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения", - добавил губернатор.