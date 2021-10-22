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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве предупредили о проверках по фотографиям с концертов в соцсетях
В Москве предупредили о проверках по фотографиям с концертов в соцсетях - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве предупредили о проверках по фотографиям с концертов в соцсетях
Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер, рассказал руководитель... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:56
2021-10-22T11:56
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире "Эха Москвы".В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин."С 28 числа начнём контролировать, как исполняется указ мэра, собственно, здесь в помощь камеры видеонаблюдения и социальные сети... Очень часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов... Люди сами присылают фотографии и спрашивают, а почему, собственно говоря, происходят те или иные вещи. Вызывается представитель и получаем объяснение, а дальше - исходя по факту из того, что было, составляется протокол. В любом случае после этого будет ещё решение суда", - рассказал Немерюк.
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общество, москва, здоровье - общество, алексей немерюк, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:56 22.10.2021
 
В Москве предупредили о проверках по фотографиям с концертов в соцсетях

Власти Москвы предупредили о проверках мероприятий по фотографиям в социальных сетях

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРейд по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений в клубе Balagan в Москве
Рейд по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений в клубе Balagan в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире "Эха Москвы".
В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.
"С 28 числа начнём контролировать, как исполняется указ мэра, собственно, здесь в помощь камеры видеонаблюдения и социальные сети... Очень часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов... Люди сами присылают фотографии и спрашивают, а почему, собственно говоря, происходят те или иные вещи. Вызывается представитель и получаем объяснение, а дальше - исходя по факту из того, что было, составляется протокол. В любом случае после этого будет ещё решение суда", - рассказал Немерюк.
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