Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/proval-1755762570.html
Итальянские журналисты раскрыли крупнейший провал США
"Признали провал": США нечем ответить России и Китаю в гиперзвуковой гонке - РИА Новости, 22.10.2021
Итальянские журналисты раскрыли крупнейший провал США
Позиции США в отношениях с Китаем сильно ослабли после провала испытаний гиперзвукового оружия, пишет итальянская газета Corriere della Sera. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:51
2021-10-22T14:53
в мире
сша
дмитрий песков
циркон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Позиции США в отношениях с Китаем сильно ослабли после провала испытаний гиперзвукового оружия, пишет итальянская газета Corriere della Sera.Журналист Паоло Фоски провел параллели между громкой военной неудачей Пентагона и ранее появившейся информацией об успешных запусках китайского гиперзвукового оружия, а также испытаниями российской ракеты "Циркон".По его мнению, Соединенные Штаты не только уступили России и Китаю в этой области, но и потеряли часто используемый образ мирового защитника демократии."Слова лидера США (о том, что Вашингтон будет защищать Тайвань от "китайской агрессии". — Прим. ред.) прозвучали через несколько часов после сообщения о неудаче в гонке гиперзвуковых ракет, которая может оставить Соединенные Штаты позади Китая и России", — пишет Corriere della Sera.Поэтому позицию Байдена будет труднее воспринимать всерьез, заключил автор.Накануне газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай за лето как минимум дважды провел испытания гиперзвуковой ракеты. По словам собеседников издания, это ошеломило Пентагон и американскую разведку, поскольку Китай продемонстрировал новый оружейный потенциал.В Кремле заявили, что Россия не рассматривает эти испытания как угрозу, и отметили, что КНР развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/kitay-1754916245.html
https://ria.ru/20211021/otstavanie-1755505584.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, дмитрий песков, циркон, россия
11:51 22.10.2021 (обновлено: 14:53 22.10.2021)
 
"Признали провал": США нечем ответить России и Китаю в гиперзвуковой гонке

Corriere Della Sera: неудачный запуск ракеты оставил Америку позади России и Китая

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Позиции США в отношениях с Китаем сильно ослабли после провала испытаний гиперзвукового оружия, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Журналист Паоло Фоски провел параллели между громкой военной неудачей Пентагона и ранее появившейся информацией об успешных запусках китайского гиперзвукового оружия, а также испытаниями российской ракеты "Циркон".
Испытания гиперзвукового летательного аппарата Синкун (Звездное небо) - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 11:52В мире
СМИ: в США удивились "поразительному прогрессу" Китая
По его мнению, Соединенные Штаты не только уступили России и Китаю в этой области, но и потеряли часто используемый образ мирового защитника демократии.
"Слова лидера США (о том, что Вашингтон будет защищать Тайвань от "китайской агрессии". — Прим. ред.) прозвучали через несколько часов после сообщения о неудаче в гонке гиперзвуковых ракет, которая может оставить Соединенные Штаты позади Китая и России", — пишет Corriere della Sera.
Поэтому позицию Байдена будет труднее воспринимать всерьез, заключил автор.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 02:05
СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
Накануне газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай за лето как минимум дважды провел испытания гиперзвуковой ракеты. По словам собеседников издания, это ошеломило Пентагон и американскую разведку, поскольку Китай продемонстрировал новый оружейный потенциал.
В Кремле заявили, что Россия не рассматривает эти испытания как угрозу, и отметили, что КНР развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.
 
В миреСШАДмитрий ПесковЦирконРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале