11:51 22.10.2021 (обновлено: 14:53 22.10.2021)
"Признали провал": США нечем ответить России и Китаю в гиперзвуковой гонке
Corriere Della Sera: неудачный запуск ракеты оставил Америку позади России и Китая
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Позиции США в отношениях с Китаем сильно ослабли после провала испытаний гиперзвукового оружия, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Журналист Паоло Фоски провел параллели между громкой военной неудачей Пентагона и ранее появившейся информацией об успешных запусках китайского гиперзвукового оружия, а также испытаниями российской ракеты "Циркон".
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По его мнению, Соединенные Штаты не только уступили России и Китаю в этой области, но и потеряли часто используемый образ мирового защитника демократии.
"Слова лидера США (о том, что Вашингтон будет защищать Тайвань от "китайской агрессии". — Прим. ред.) прозвучали через несколько часов после сообщения о неудаче в гонке гиперзвуковых ракет, которая может оставить Соединенные Штаты позади Китая и России", — пишет Corriere della Sera.
Поэтому позицию Байдена будет труднее воспринимать всерьез, заключил автор.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай за лето как минимум дважды провел испытания гиперзвуковой ракеты. По словам собеседников издания, это ошеломило Пентагон и американскую разведку, поскольку Китай продемонстрировал новый оружейный потенциал.
В Кремле заявили, что Россия не рассматривает эти испытания как угрозу, и отметили, что КНР развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.