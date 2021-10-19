https://ria.ru/20211019/kitay-1755190311.html

В Кремле прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем

В Кремле прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем - РИА Новости, 19.10.2021

В Кремле прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем

Кремль не рассматривает как угрозу испытания гиперзвукового оружия Китаем, КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:27

2021-10-19T13:27

2021-10-19T13:27

в мире

китай

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 окт. – РИА Новости. Кремль не рассматривает как угрозу испытания гиперзвукового оружия Китаем, КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не рассматривается. У нас союзнические отношения с Китаем. Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений, тоже не выходя за рамки каких-то международных обязательств", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211014/partnerstvo-1754521544.html

китай

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в мире, китай, дмитрий песков, россия