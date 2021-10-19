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В Кремле прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем
В Кремле прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем - РИА Новости, 19.10.2021
В Кремле прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем
Кремль не рассматривает как угрозу испытания гиперзвукового оружия Китаем, КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:27
2021-10-19T13:27
2021-10-19T13:27
в мире
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 окт. – РИА Новости. Кремль не рассматривает как угрозу испытания гиперзвукового оружия Китаем, КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не рассматривается. У нас союзнические отношения с Китаем. Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений, тоже не выходя за рамки каких-то международных обязательств", - сказал Песков журналистам.
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в мире, китай, дмитрий песков, россия
В Кремле прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем
Песков: Кремль не рассматривает испытания гиперзвукового оружия Китаем как угрозу