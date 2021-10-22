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Проценко обрушился на тех, кто захотел с выгодой воспользоваться выходными из-за коронавируса
Проценко объяснил важность введения нерабочих дней из-за коронавируса - РИА Новости, 22.10.2021
Проценко обрушился на тех, кто захотел с выгодой воспользоваться выходными из-за коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко резко раскритиковал людей, планировавших отправиться на отдых в нерабочие дни, объявленные мэром Москвы... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:10
2021-10-22T11:10
2021-10-22T11:10
распространение коронавируса
сергей собянин
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денис проценко
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко резко раскритиковал людей, планировавших отправиться на отдых в нерабочие дни, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным."Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений?", — написал медик в своем Telegram-канале.По его словам, тех, кто хочет побыстрее вернуться к обычной жизни и отменить все ограничения, можно понять по-человечески, но их поведение нельзя принять с точки зрения врача."Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места <...> Пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации", — добавил Проценко.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими и ввел дополнительные ограничения в этот период. Как пояснил глава города, это необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. По его словам, сейчас ситуация в столице развивается по самому плохому сценарию.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html
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сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
Проценко объяснил важность введения нерабочих дней из-за коронавируса
Проценко: нерабочие дни позволят предотвратить несколько циклов заражений коронавирусом