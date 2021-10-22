https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755794518.html

Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином

Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021

Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином

Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:13

2021-10-22T14:13

2021-10-22T14:13

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Галину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Подробности пока не известны, но мы работаем, чтобы узнать больше, мы выступаем за полное расследование этого трагического события", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс заявление президента гильдии Джона Линдли и исполнительного директора Ребекки Райн.По оценке агентства, с 1990 года не менее 43 человек погибли на съемках в США, еще 150 человек получали серьезные ранения.Происшествие с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер. 2021-10-22T14:13 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, видео