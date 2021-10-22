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Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином
Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:13
2021-10-22T14:13
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Галину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Подробности пока не известны, но мы работаем, чтобы узнать больше, мы выступаем за полное расследование этого трагического события", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс заявление президента гильдии Джона Линдли и исполнительного директора Ребекки Райн.По оценке агентства, с 1990 года не менее 43 человек погибли на съемках в США, еще 150 человек получали серьезные ранения.Происшествие с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора
Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер.
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, видео
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Галину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
2021-10-22T14:13
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14:13 22.10.2021
 
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином

Гильдия кинематографистов попросила полного расследования инцидента с Болдуином

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Галину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Подробности пока не известны, но мы работаем, чтобы узнать больше, мы выступаем за полное расследование этого трагического события", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс заявление президента гильдии Джона Линдли и исполнительного директора Ребекки Райн.
По оценке агентства, с 1990 года не менее 43 человек погибли на съемках в США, еще 150 человек получали серьезные ранения.
Происшествие с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
 
Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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