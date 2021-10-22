https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755794518.html
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином
Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:13
2021-10-22T14:13
2021-10-22T14:13
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755737785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689faa10b1eb2d6a4cfb7f91ac43f94.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Международная гильдия кинематографистов сообщила, что выступает за проведение полного расследования происшествия с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Галину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Подробности пока не известны, но мы работаем, чтобы узнать больше, мы выступаем за полное расследование этого трагического события", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс заявление президента гильдии Джона Линдли и исполнительного директора Ребекки Райн.По оценке агентства, с 1990 года не менее 43 человек погибли на съемках в США, еще 150 человек получали серьезные ранения.Происшествие с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755737785_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b3f6751eeb0919eae5eadac85aa0c5ae.jpg
Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора
Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер.
2021-10-22T14:13
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, видео
Гильдия кинематографистов высказалась о расследовании инцидента с Болдуином
Гильдия кинематографистов попросила полного расследования инцидента с Болдуином