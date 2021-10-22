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https://ria.ru/20211022/prodlenie-1755743083.html
Глава Приамурья допустил продление нерабочих дней после 7 ноября
Глава Приамурья допустил продление нерабочих дней после 7 ноября - РИА Новости, 22.10.2021
Глава Приамурья допустил продление нерабочих дней после 7 ноября
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:32
2021-10-22T10:32
распространение коронавируса
общество
благовещенск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией."Ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется. Пока принято решение о введении дополнительных выходных в аналогичные даты с федеральными. Ближе к их окончанию будем смотреть по заболеваемости. При ухудшении ситуации может быть принято решение о продлении дополнительных выходных и введению новых ограничительных мер", - сказал Орлов во время заседания оперативного штаба в пятницу, его цитирует правительство Амурской области.Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров спортзалов и других заведений.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
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общество, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:32 22.10.2021
 
Глава Приамурья допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Глава Амурской области Орлов допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией.
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21 октября, 08:49
"Ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется. Пока принято решение о введении дополнительных выходных в аналогичные даты с федеральными. Ближе к их окончанию будем смотреть по заболеваемости. При ухудшении ситуации может быть принято решение о продлении дополнительных выходных и введению новых ограничительных мер", - сказал Орлов во время заседания оперативного штаба в пятницу, его цитирует правительство Амурской области.
Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров спортзалов и других заведений.
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.
Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 09:44Распространение коронавируса
Нерабочие дни будут повторяться, считает Проценко
 
Распространение коронавирусаОбществоБлаговещенскАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВасилий Орлов (губернатор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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