https://ria.ru/20211022/prodlenie-1755743083.html

Глава Приамурья допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Глава Приамурья допустил продление нерабочих дней после 7 ноября - РИА Новости, 22.10.2021

Глава Приамурья допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:32

2021-10-22T10:32

2021-10-22T10:32

распространение коронавируса

общество

благовещенск

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией."Ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется. Пока принято решение о введении дополнительных выходных в аналогичные даты с федеральными. Ближе к их окончанию будем смотреть по заболеваемости. При ухудшении ситуации может быть принято решение о продлении дополнительных выходных и введению новых ограничительных мер", - сказал Орлов во время заседания оперативного штаба в пятницу, его цитирует правительство Амурской области.Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров спортзалов и других заведений.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии