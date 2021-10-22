https://ria.ru/20211022/prigovor-1755835976.html

В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице банка за кражу 70 миллионов рублей

В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице банка за кражу 70 миллионов рублей - РИА Новости, 22.10.2021

В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице банка за кражу 70 миллионов рублей

Калининский районный суд Уфы наказал 4,5 годами лишения свободы бывшую сотрудницу банка, которая украла у финансовой организации более 70 миллионов рублей,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:59

2021-10-22T16:59

2021-10-22T16:59

происшествия

уфа

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

УФА, 22 окт - РИА Новости. Калининский районный суд Уфы наказал 4,5 годами лишения свободы бывшую сотрудницу банка, которая украла у финансовой организации более 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.Как сообщалось ранее, в 2019 году в полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который заявил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По версии следствия, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей, информирует ведомство.Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность женщины к нескольким эпизодам преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила более 70 миллионов рублей."Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении."В настоящее время в производстве сотрудников ГСУ МВД по Республике Башкортостан находится уголовное дело в отношении ее сообщницы – бывшей управляющей отделения банка, которая обвиняется в совершении хищения, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20190601/1555151167.html

https://ria.ru/20200928/prigovor-1577887551.html

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, республика башкортостан