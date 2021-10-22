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В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице банка за кражу 70 миллионов рублей
В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице банка за кражу 70 миллионов рублей - РИА Новости, 22.10.2021
В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице банка за кражу 70 миллионов рублей
Калининский районный суд Уфы наказал 4,5 годами лишения свободы бывшую сотрудницу банка, которая украла у финансовой организации более 70 миллионов рублей,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:59
2021-10-22T16:59
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 22 окт - РИА Новости. Калининский районный суд Уфы наказал 4,5 годами лишения свободы бывшую сотрудницу банка, которая украла у финансовой организации более 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.Как сообщалось ранее, в 2019 году в полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который заявил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По версии следствия, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей, информирует ведомство.Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность женщины к нескольким эпизодам преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила более 70 миллионов рублей."Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении."В настоящее время в производстве сотрудников ГСУ МВД по Республике Башкортостан находится уголовное дело в отношении ее сообщницы – бывшей управляющей отделения банка, которая обвиняется в совершении хищения, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
16:59 22.10.2021
 
В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице банка за кражу 70 миллионов рублей

Бывший кассир банка в Уфе получила 4,5 года колонии за кражу 70 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 22 окт - РИА Новости. Калининский районный суд Уфы наказал 4,5 годами лишения свободы бывшую сотрудницу банка, которая украла у финансовой организации более 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Как сообщалось ранее, в 2019 году в полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который заявил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По версии следствия, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей, информирует ведомство.
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Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность женщины к нескольким эпизодам преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила более 70 миллионов рублей.
"Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
"В настоящее время в производстве сотрудников ГСУ МВД по Республике Башкортостан находится уголовное дело в отношении ее сообщницы – бывшей управляющей отделения банка, которая обвиняется в совершении хищения, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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