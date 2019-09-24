В Уфе сотрудницу банка заподозрили в краже 43 миллионов рублей из кассы

УФА, 24 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли предполагаемую сообщницу кассира банка "Открытие" в Уфе, обвиняемой в краже 6,5 миллионов рублей: выявлены факты хищений на 43 миллиона рублей управляющей офиса, сообщили в МВД по Башкирии.

"Главным следственным управлением МВД по Башкирии в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о хищении из кассы одного из банков города Уфы около 6,5 миллионов рублей выявлены факты хищений на сумму свыше 43 миллионов рублей", - информирует башкирская полиция.

По данным следствия, жительница Уфы 1980 года рождения, работая управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей банка неоднократно присваивала деньги из кассового узла. Для сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков.

"По факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой 1980 года рождения", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.

В конце июля в Уфе арестовали 39-летнюю кассира банка "Открытие" в Уфе, которая подозревается в присвоении из кассы 6,5 миллиона рублей.