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РИА Новости

В Уфе сотрудницу банка заподозрили в краже 43 миллионов рублей из кассы

13:56 24.09.2019
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© Fotolia / kanzefarПачки денег
Пачки денег
© Fotolia / kanzefar
Пачки денег. Архивное фото
УФА, 24 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли предполагаемую сообщницу кассира банка "Открытие" в Уфе, обвиняемой в краже 6,5 миллионов рублей: выявлены факты хищений на 43 миллиона рублей управляющей офиса, сообщили в МВД по Башкирии.
"Главным следственным управлением МВД по Башкирии в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о хищении из кассы одного из банков города Уфы около 6,5 миллионов рублей выявлены факты хищений на сумму свыше 43 миллионов рублей", - информирует башкирская полиция.
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По данным следствия, жительница Уфы 1980 года рождения, работая управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей банка неоднократно присваивала деньги из кассового узла. Для сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков.
"По факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой 1980 года рождения", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.
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В конце июля в Уфе арестовали 39-летнюю кассира банка "Открытие" в Уфе, которая подозревается в присвоении из кассы 6,5 миллиона рублей.
Ранее в Башкирии произошла громкая история с кражей из кассы банка. Жительница башкирского Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет. Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он их проиграл в азартные игры. Мужчина был арестован по прилёту в уфимском аэропорту и помещён под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.
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