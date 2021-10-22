https://ria.ru/20211022/pozhar-1755735289.html
СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре на хуторе под Ростовом
СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре на хуторе под Ростовом - РИА Новости, 22.10.2021
СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре на хуторе под Ростовом
Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех маленьких детей при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщил журналистам РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:44
2021-10-22T09:44
2021-10-22T09:44
происшествия
ростовская область
зимовниковский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех маленьких детей при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Пожар в частном доме на улице Центральная, 1 в хуторе Байков произошел в четверг вечером. Выгорело около 230 квадратных метров. Погибли трое мальчиков 2015, 2017 и 2018 годов рождения. Как сообщало следствие, во время пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия - проведен осмотр места происшествия, допрошены родители погибших, свидетели, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
https://ria.ru/20211017/pozhar-1754947861.html
ростовская область
зимовниковский район
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происшествия, ростовская область, зимовниковский район
СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре на хуторе под Ростовом
СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре в частном доме в Ростовской области