https://ria.ru/20211022/pozhar-1755735289.html

СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре на хуторе под Ростовом

СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре на хуторе под Ростовом - РИА Новости, 22.10.2021

СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре на хуторе под Ростовом

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех маленьких детей при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщил журналистам РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:44

2021-10-22T09:44

2021-10-22T09:44

происшествия

ростовская область

зимовниковский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех маленьких детей при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Пожар в частном доме на улице Центральная, 1 в хуторе Байков произошел в четверг вечером. Выгорело около 230 квадратных метров. Погибли трое мальчиков 2015, 2017 и 2018 годов рождения. Как сообщало следствие, во время пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия - проведен осмотр места происшествия, допрошены родители погибших, свидетели, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

https://ria.ru/20211017/pozhar-1754947861.html

ростовская область

зимовниковский район

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происшествия, ростовская область, зимовниковский район