https://ria.ru/20211021/pozhar-1755710211.html

Погибшие дети в пожаре под Ростовом были без присмотра, сообщил СК

Погибшие дети в пожаре под Ростовом были без присмотра, сообщил СК - РИА Новости, 21.10.2021

Погибшие дети в пожаре под Ростовом были без присмотра, сообщил СК

Трое маленьких детей, которые погибли при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, были одни без присмотра взрослых, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:38

2021-10-21T23:38

2021-10-21T23:38

происшествия

ростовская область

зимовниковский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Трое маленьких детей, которые погибли при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, были одни без присмотра взрослых, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Пожар в одноэтажном доме на улице Центральная в хуторе Байков произошел в четверг вечером. Выгорело около 230 квадратных метров. Погибли трое мальчиков 2015, 2017 и 2018 годов рождения.По информации следователей, тела двоих детей были обнаружены на месте пожара, еще один скончался по дороге в больницу."По предварительным данным, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых", - сказал представитель ведомства.Организована доследственная проверка.По словам представителя областной прокуратуры, на место также выехали зампрокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора района. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметил он.

https://ria.ru/20211021/okhrannik-1755620198.html

ростовская область

зимовниковский район

россия

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происшествия, ростовская область, зимовниковский район, россия