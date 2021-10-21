https://ria.ru/20211021/pozhar-1755710211.html
Погибшие дети в пожаре под Ростовом были без присмотра, сообщил СК
Погибшие дети в пожаре под Ростовом были без присмотра, сообщил СК - РИА Новости, 21.10.2021
Погибшие дети в пожаре под Ростовом были без присмотра, сообщил СК
Трое маленьких детей, которые погибли при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, были одни без присмотра взрослых, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:38
2021-10-21T23:38
2021-10-21T23:38
происшествия
ростовская область
зимовниковский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Трое маленьких детей, которые погибли при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области, были одни без присмотра взрослых, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Пожар в одноэтажном доме на улице Центральная в хуторе Байков произошел в четверг вечером. Выгорело около 230 квадратных метров. Погибли трое мальчиков 2015, 2017 и 2018 годов рождения.По информации следователей, тела двоих детей были обнаружены на месте пожара, еще один скончался по дороге в больницу."По предварительным данным, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых", - сказал представитель ведомства.Организована доследственная проверка.По словам представителя областной прокуратуры, на место также выехали зампрокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора района. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметил он.
https://ria.ru/20211021/okhrannik-1755620198.html
ростовская область
зимовниковский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, зимовниковский район, россия
Погибшие дети в пожаре под Ростовом были без присмотра, сообщил СК
СК: трое погибших детей в пожаре в доме под Ростовом были без присмотра взрослых
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости.
Трое маленьких детей, которые погибли при пожаре в частном доме в Зимовниковском районе Ростовской области
, были одни без присмотра взрослых, сообщил журналистам представитель СУСК России
по региону.
Пожар в одноэтажном доме на улице Центральная в хуторе Байков произошел в четверг вечером. Выгорело около 230 квадратных метров. Погибли трое мальчиков 2015, 2017 и 2018 годов рождения.
По информации следователей, тела двоих детей были обнаружены на месте пожара, еще один скончался по дороге в больницу.
"По предварительным данным, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых", - сказал представитель ведомства.
Организована доследственная проверка.
По словам представителя областной прокуратуры, на место также выехали зампрокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора района. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметил он.