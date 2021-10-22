https://ria.ru/20211022/posol-1755882586.html

Российский посол отреагировал на просьбу Китая увеличить поставки газа

Российский посол отреагировал на просьбу Китая увеличить поставки газа - РИА Новости, 22.10.2021

Российский посол отреагировал на просьбу Китая увеличить поставки газа

Китай обращается к России с просьбой рассмотреть возможности увеличения поставок энергоресурсов, РФ готова, однако в условиях пандемии большую трудность... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:05

2021-10-22T21:05

2021-10-22T21:05

экономика

китай

андрей денисов

амур (река)

россия

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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай обращается к России с просьбой рассмотреть возможности увеличения поставок энергоресурсов, РФ готова, однако в условиях пандемии большую трудность представляет их транспортировка, заявил журналистам в пятницу российский посол в Пекине Андрей Денисов.Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику"."Экономика в Китае достаточно бурно выходит из пандемического кризиса, и ощущаются определенные диспропорции, которые здесь никто не скрывает, а впереди, по тем прогнозам, которые мы видим в открытой печати, - холодная зима. Поэтому особо холодные регионы Китая, тот же северо-восток, который ближе к России, он вполне может столкнуться с определенным дефицитом. Поэтому да, действительно, к нам обращаются с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок (энергоресурсов – ред.), мы, естественно, готовы. Это ведь вопрос не столько правительств, сколько добывающих и перевозящих компаний", - сказал дипломат.По его словам, "определенные трудности у нас не столько, может быть, в объемах, сколько в транспортных возможностях и в оборудовании погранпереходов, так как ковид показал, что лучше и легче всего перевозить железнодорожные грузы".Он отметил, что автомобильные грузы не остановились, но они "сталкиваются с большими чисто формальными трудностями"."Выделяется санитарная зона, загоняется фура, потом отцепляется тягач, уезжает, затем с другой стороны приезжает, чтобы только не было контактов водителей. Мы и к этому приспособились, но там, где у нас было 120 автомобилей в сутки, сейчас там, допустим, 40", - сказал Денисов.Вместе с тем дипломат отметил, что в такой ситуации очень бы помог железнодорожный мостовой переход через Амур между селом Нижнеленинское в Еврейской АО и китайским городом Тунцзян, однако он до сих пор не открыт."Обе стороны, и китайская, и наша, думают сейчас о том, как организовать запуск работы наших двух мостовых переходов", - подчеркнул посол.Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщал, что железнодорожный пункт пропуска с КНР "Нижнеленинское" в ЕАО, как ожидается, начнет работу весной 2022 года. Второй – автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ планировали открыть в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

https://ria.ru/20211015/putin-1754663260.html

https://ria.ru/20210404/dollar-1603813801.html

китай

амур (река)

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экономика, китай, андрей денисов, амур (река), россия