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Российский посол отреагировал на просьбу Китая увеличить поставки газа
Российский посол отреагировал на просьбу Китая увеличить поставки газа - РИА Новости, 22.10.2021
Российский посол отреагировал на просьбу Китая увеличить поставки газа
Китай обращается к России с просьбой рассмотреть возможности увеличения поставок энергоресурсов, РФ готова, однако в условиях пандемии большую трудность... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:05
2021-10-22T21:05
экономика
китай
андрей денисов
амур (река)
россия
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай обращается к России с просьбой рассмотреть возможности увеличения поставок энергоресурсов, РФ готова, однако в условиях пандемии большую трудность представляет их транспортировка, заявил журналистам в пятницу российский посол в Пекине Андрей Денисов.Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику"."Экономика в Китае достаточно бурно выходит из пандемического кризиса, и ощущаются определенные диспропорции, которые здесь никто не скрывает, а впереди, по тем прогнозам, которые мы видим в открытой печати, - холодная зима. Поэтому особо холодные регионы Китая, тот же северо-восток, который ближе к России, он вполне может столкнуться с определенным дефицитом. Поэтому да, действительно, к нам обращаются с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок (энергоресурсов – ред.), мы, естественно, готовы. Это ведь вопрос не столько правительств, сколько добывающих и перевозящих компаний", - сказал дипломат.По его словам, "определенные трудности у нас не столько, может быть, в объемах, сколько в транспортных возможностях и в оборудовании погранпереходов, так как ковид показал, что лучше и легче всего перевозить железнодорожные грузы".Он отметил, что автомобильные грузы не остановились, но они "сталкиваются с большими чисто формальными трудностями"."Выделяется санитарная зона, загоняется фура, потом отцепляется тягач, уезжает, затем с другой стороны приезжает, чтобы только не было контактов водителей. Мы и к этому приспособились, но там, где у нас было 120 автомобилей в сутки, сейчас там, допустим, 40", - сказал Денисов.Вместе с тем дипломат отметил, что в такой ситуации очень бы помог железнодорожный мостовой переход через Амур между селом Нижнеленинское в Еврейской АО и китайским городом Тунцзян, однако он до сих пор не открыт."Обе стороны, и китайская, и наша, думают сейчас о том, как организовать запуск работы наших двух мостовых переходов", - подчеркнул посол.Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщал, что железнодорожный пункт пропуска с КНР "Нижнеленинское" в ЕАО, как ожидается, начнет работу весной 2022 года. Второй – автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ планировали открыть в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
https://ria.ru/20211015/putin-1754663260.html
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экономика, китай, андрей денисов, амур (река), россия
21:05 22.10.2021
 
Российский посол отреагировал на просьбу Китая увеличить поставки газа

Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в КНР, но проблема в их перевозке

© РИА Новости / Анна РаткоглоСмог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай обращается к России с просьбой рассмотреть возможности увеличения поставок энергоресурсов, РФ готова, однако в условиях пандемии большую трудность представляет их транспортировка, заявил журналистам в пятницу российский посол в Пекине Андрей Денисов.
Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".
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"Экономика в Китае достаточно бурно выходит из пандемического кризиса, и ощущаются определенные диспропорции, которые здесь никто не скрывает, а впереди, по тем прогнозам, которые мы видим в открытой печати, - холодная зима. Поэтому особо холодные регионы Китая, тот же северо-восток, который ближе к России, он вполне может столкнуться с определенным дефицитом. Поэтому да, действительно, к нам обращаются с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок (энергоресурсов – ред.), мы, естественно, готовы. Это ведь вопрос не столько правительств, сколько добывающих и перевозящих компаний", - сказал дипломат.
По его словам, "определенные трудности у нас не столько, может быть, в объемах, сколько в транспортных возможностях и в оборудовании погранпереходов, так как ковид показал, что лучше и легче всего перевозить железнодорожные грузы".
Он отметил, что автомобильные грузы не остановились, но они "сталкиваются с большими чисто формальными трудностями".
"Выделяется санитарная зона, загоняется фура, потом отцепляется тягач, уезжает, затем с другой стороны приезжает, чтобы только не было контактов водителей. Мы и к этому приспособились, но там, где у нас было 120 автомобилей в сутки, сейчас там, допустим, 40", - сказал Денисов.
Вместе с тем дипломат отметил, что в такой ситуации очень бы помог железнодорожный мостовой переход через Амур между селом Нижнеленинское в Еврейской АО и китайским городом Тунцзян, однако он до сих пор не открыт.
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"Обе стороны, и китайская, и наша, думают сейчас о том, как организовать запуск работы наших двух мостовых переходов", - подчеркнул посол.
Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщал, что железнодорожный пункт пропуска с КНР "Нижнеленинское" в ЕАО, как ожидается, начнет работу весной 2022 года. Второй – автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ планировали открыть в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
 
ЭкономикаКитайАндрей ДенисовАмур (река)Россия
 
 
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