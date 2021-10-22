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"Гавкает на кормильца": британцы разнесли разозлившуюся на Россию Польшу
Британцы сравнили Польшу с гавкающей собакой из-за нападок на Россию - РИА Новости, 22.10.2021
"Гавкает на кормильца": британцы разнесли разозлившуюся на Россию Польшу
Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T01:23
2021-10-22T01:23
в мире
европа
польша
евросоюз
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли "Газпром" отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в "Северном потоке — 2" нет нужды.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ", - написал пользователь MShepp."Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?" – задался вопросом RichOn."Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно", - заметил Monaisland."Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?" – отметил MichaelLumley."Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?" - сыронизировал JSM."Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?" – спросил WGC."ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина", - заявил TheRicardo.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес России в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211021/shantazh-1755599670.html
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в мире, европа, польша, евросоюз, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, россия
01:23 22.10.2021
 
Британцы сравнили Польшу с гавкающей собакой из-за нападок на Россию

Читатели британской Daily Express раскритиковали нападки Польши на "Газпром"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъект газопровода "Ямал – Европа" в городе Цеханув в Польше
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.
Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли "Газпром" отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в "Северном потоке — 2" нет нужды.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Вчера, 15:26
Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже"
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ", - написал пользователь MShepp.
"Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?" – задался вопросом RichOn.
"Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно", - заметил Monaisland.
"Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?" – отметил MichaelLumley.
"Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?" - сыронизировал JSM.
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"Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?" – спросил WGC.
"ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина", - заявил TheRicardo.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес России в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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