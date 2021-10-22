https://ria.ru/20211022/ploschad-1755814701.html

Доступ на Красную площадь временно ограничили, сообщил источник

Доступ на Красную площадь временно ограничили, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2021

Доступ на Красную площадь временно ограничили, сообщил источник

Доступ на Красную площадь в Москве временно ограничили после сильных ветров, из-за которых пострадала стена Кремля, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:36

2021-10-22T15:36

2021-10-22T22:53

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755822055_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07bd706b074c69c218bfb0dc4e968ce7.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве временно ограничили после сильных ветров, из-за которых пострадала стена Кремля, рассказал РИА Новости источник.В пятницу Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал со стены Кремля строительные леса, которые повредили мерлоны (зубцы). В ФСО сообщали, что никто не пострадал."В настоящее время доступа на Красную площадь нет", - сказал собеседник агентства.Спасатели рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра. -0-

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)