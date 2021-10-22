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Доступ на Красную площадь временно ограничили, сообщил источник
Доступ на Красную площадь временно ограничили, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2021
Доступ на Красную площадь временно ограничили, сообщил источник
Доступ на Красную площадь в Москве временно ограничили после сильных ветров, из-за которых пострадала стена Кремля, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:36
2021-10-22T15:36
2021-10-22T22:53
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве временно ограничили после сильных ветров, из-за которых пострадала стена Кремля, рассказал РИА Новости источник.В пятницу Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал со стены Кремля строительные леса, которые повредили мерлоны (зубцы). В ФСО сообщали, что никто не пострадал."В настоящее время доступа на Красную площадь нет", - сказал собеседник агентства.Спасатели рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:36 22.10.2021 (обновлено: 22:53 22.10.2021)
Доступ на Красную площадь временно ограничили, сообщил источник
Доступ на Красную площадь ограничили после повреждения зубцов Кремля сильным ветром
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Доступ на Красную площадь в Москве
временно ограничили после сильных ветров, из-за которых пострадала стена Кремля, рассказал РИА Новости источник.
В пятницу Московский главк МЧС
распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.
Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал со стены Кремля строительные леса, которые повредили мерлоны (зубцы). В ФСО сообщали, что никто не пострадал.
"В настоящее время доступа на Красную площадь нет", - сказал собеседник агентства.
Спасатели рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра. -0-