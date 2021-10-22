https://ria.ru/20211022/peterburg-1755832483.html
В Петербурге женщина пострадала при падении дорожного знака
В Петербурге женщина пострадала при падении дорожного знака - РИА Новости, 22.10.2021
В Петербурге женщина пострадала при падении дорожного знака
Женщина пострадала из-за падения дорожного знака от сильного ветра на проспекте Стачек в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:43
2021-10-22T16:43
2021-10-22T16:43
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Женщина пострадала из-за падения дорожного знака от сильного ветра на проспекте Стачек в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."По данным на 16.00, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили уже около 60 выездов для устранения последствий непогоды. Это ликвидация последствий падения деревьев, закрепление или демонтаж слабо закрепленных металлических конструкций и обрывы проводов. В результате падения дорожного знака на проспекте Стачек пострадала 32-летняя женщина", - сказано в сообщении.Кроме того, из-за подъема уровня воды в реке Сестра произошло подтопление двух придомовых парковок. В зоне подтопления оказались 35 автомобилей, большая часть машин эвакуирована. Работа на эвакуаторах продолжается.Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду. Для предотвращения угрозы наводнения было принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений.
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге женщина пострадала при падении дорожного знака
Женщина пострадала из-за падения дорожного знака от ветра на проспекте Стачек в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Женщина пострадала из-за падения дорожного знака от сильного ветра на проспекте Стачек в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"По данным на 16.00, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга
совершили уже около 60 выездов для устранения последствий непогоды. Это ликвидация последствий падения деревьев, закрепление или демонтаж слабо закрепленных металлических конструкций и обрывы проводов. В результате падения дорожного знака на проспекте Стачек пострадала 32-летняя женщина", - сказано в сообщении.
Кроме того, из-за подъема уровня воды в реке Сестра произошло подтопление двух придомовых парковок. В зоне подтопления оказались 35 автомобилей, большая часть машин эвакуирована. Работа на эвакуаторах продолжается.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду. Для предотвращения угрозы наводнения было принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений.