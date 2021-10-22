https://ria.ru/20211022/peterburg-1755832483.html

В Петербурге женщина пострадала при падении дорожного знака

В Петербурге женщина пострадала при падении дорожного знака - РИА Новости, 22.10.2021

В Петербурге женщина пострадала при падении дорожного знака

Женщина пострадала из-за падения дорожного знака от сильного ветра на проспекте Стачек в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:43

2021-10-22T16:43

2021-10-22T16:43

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Женщина пострадала из-за падения дорожного знака от сильного ветра на проспекте Стачек в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."По данным на 16.00, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили уже около 60 выездов для устранения последствий непогоды. Это ликвидация последствий падения деревьев, закрепление или демонтаж слабо закрепленных металлических конструкций и обрывы проводов. В результате падения дорожного знака на проспекте Стачек пострадала 32-летняя женщина", - сказано в сообщении.Кроме того, из-за подъема уровня воды в реке Сестра произошло подтопление двух придомовых парковок. В зоне подтопления оказались 35 автомобилей, большая часть машин эвакуирована. Работа на эвакуаторах продолжается.Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду. Для предотвращения угрозы наводнения было принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений.

https://ria.ru/20211022/kreml-1755797855.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург