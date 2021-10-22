https://ria.ru/20211022/perepis-1755776390.html

В Кремле оценили сообщения о нарушениях во время переписи населения

В Кремле оценили сообщения о нарушениях во время переписи населения - РИА Новости, 22.10.2021

В Кремле оценили сообщения о нарушениях во время переписи населения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми ситуации, когда волонтеры сами вносят данные россиян при переписи. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:55

2021-10-22T12:55

2021-10-22T13:03

общество

дмитрий песков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми ситуации, когда волонтеры сами вносят данные россиян при переписи.Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября, пройти ее онлайн можно до 8 ноября. По данным Росстата на 21 октября, около 14 миллионов россиян уже приняли участие в переписи, большинство из них - именно с помощью портала "Госуслуги".

россия

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2021

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общество, дмитрий песков, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения, россия