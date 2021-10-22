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В Кремле оценили сообщения о нарушениях во время переписи населения
В Кремле оценили сообщения о нарушениях во время переписи населения - РИА Новости, 22.10.2021
В Кремле оценили сообщения о нарушениях во время переписи населения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми ситуации, когда волонтеры сами вносят данные россиян при переписи. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:55
2021-10-22T13:03
общество
дмитрий песков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми ситуации, когда волонтеры сами вносят данные россиян при переписи.Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября, пройти ее онлайн можно до 8 ноября. По данным Росстата на 21 октября, около 14 миллионов россиян уже приняли участие в переписи, большинство из них - именно с помощью портала "Госуслуги".
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общество, дмитрий песков, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения, россия
12:55 22.10.2021 (обновлено: 13:03 22.10.2021)
 
В Кремле оценили сообщения о нарушениях во время переписи населения

Песков назвал недопустимым, когда волонтеры при переписи вносят данные по спискам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПлакат о Всероссийской переписи населения
Плакат о Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми ситуации, когда волонтеры сами вносят данные россиян при переписи.
"Ну, наверняка это совершенно неправильно. Это, конечно, подменяет суть переписи населения, если такие частичные проявления, такие отдельные случаи имеют место, то, конечно, это самый серьезный повод принять меры, чтобы не допускать. Конечно, это недопустимо, это абсолютно недопустимо", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию, что в Москве якобы раздали переписчикам списки с данными граждан, чтобы переписчики вместо людей заполняли анкеты.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября, пройти ее онлайн можно до 8 ноября. По данным Росстата на 21 октября, около 14 миллионов россиян уже приняли участие в переписи, большинство из них - именно с помощью портала "Госуслуги".
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ОбществоДмитрий ПесковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Всероссийская перепись населенияРоссия
 
 
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