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Захарова прокомментировала решение Риги закрыть Первый балтийский канал
Захарова прокомментировала решение Риги закрыть Первый балтийский канал - РИА Новости, 22.10.2021
Захарова прокомментировала решение Риги закрыть Первый балтийский канал
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет властей Латвии на вещание ретранслятора Первого канала проявлением политики Риги по зажиму... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:44
2021-10-22T22:44
в мире
рига
латвия
первый канал (телеканал)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет властей Латвии на вещание ретранслятора Первого канала проявлением политики Риги по зажиму неугодных СМИ и выдавливанию всего русского из своего информационного пространства.Совет по электронным СМИ Латвии в четверг принял решение аннулировать лицензию на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК). Этот канал, который в основном ретранслирует программы российского Первого канала, был одним из самых популярных в республике.Захарова написала в своем канале в Telegram, что "одним из опорных пунктов обвинения в адрес вещателя стали некие выявленные факты трансляции фейков о COVID-19"."Это при том, что, как пояснила творческий директор ПБК Жаклина Циновска, канал как раз отреагировал на призывы латвийского правительства, буквально бьющего в набат в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в стране, обратить особое внимание на информирование русскоязычных жителей Латвии о возможностях вакцинации от коронавируса. Буквально накануне вынесения вердикта ПБК анонсировал цикл передач на эту тему", - отметила она.По ее словам, "видимо, предвкушение расправы над очередным русскоязычным вещателем все-таки оказалось сильнее здравого смысла"."Печально осознавать, что на этом планомерное наступление Риги на русский язык, а также на свободу слова и плюрализм мнений в самом широком их прочтении вряд ли прекратится. Тени сгущаются и вокруг "Балтийского медиа альянса", объединившего 25 телевизионных каналов Прибалтики, включая и ПБК", - добавила Захарова.По ее словам, "не менее печально наблюдать подобные проявления доведенной до автоматизма политики Риги по зажиму неугодных СМИ и выдавливанию всего русского из своего информпространства при полном молчании всей правозащитной гвардии "коллективного Запада", не говоря уже об авторитетных международных структурах по профилю".Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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в мире, рига, латвия, первый канал (телеканал), мария захарова, россия
22:44 22.10.2021
 
Захарова прокомментировала решение Риги закрыть Первый балтийский канал

Захарова назвала решение Риги закрыть ПБК проявлением политики по зажиму неугодных СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет властей Латвии на вещание ретранслятора Первого канала проявлением политики Риги по зажиму неугодных СМИ и выдавливанию всего русского из своего информационного пространства.
Совет по электронным СМИ Латвии в четверг принял решение аннулировать лицензию на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК). Этот канал, который в основном ретранслирует программы российского Первого канала, был одним из самых популярных в республике.
Захарова написала в своем канале в Telegram, что "одним из опорных пунктов обвинения в адрес вещателя стали некие выявленные факты трансляции фейков о COVID-19".
"Это при том, что, как пояснила творческий директор ПБК Жаклина Циновска, канал как раз отреагировал на призывы латвийского правительства, буквально бьющего в набат в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в стране, обратить особое внимание на информирование русскоязычных жителей Латвии о возможностях вакцинации от коронавируса. Буквально накануне вынесения вердикта ПБК анонсировал цикл передач на эту тему", - отметила она.
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По ее словам, "видимо, предвкушение расправы над очередным русскоязычным вещателем все-таки оказалось сильнее здравого смысла".
"Печально осознавать, что на этом планомерное наступление Риги на русский язык, а также на свободу слова и плюрализм мнений в самом широком их прочтении вряд ли прекратится. Тени сгущаются и вокруг "Балтийского медиа альянса", объединившего 25 телевизионных каналов Прибалтики, включая и ПБК", - добавила Захарова.
По ее словам, "не менее печально наблюдать подобные проявления доведенной до автоматизма политики Риги по зажиму неугодных СМИ и выдавливанию всего русского из своего информпространства при полном молчании всей правозащитной гвардии "коллективного Запада", не говоря уже об авторитетных международных структурах по профилю".
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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В миреРигаЛатвияПервый канал (телеканал)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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