https://ria.ru/20211022/parnas-1755897035.html

Суд признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов

Суд признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов - РИА Новости, 22.10.2021

Суд признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов

Присяжные в Нью-Йорке признали выходца из СССР Льва Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:47

2021-10-22T23:47

2021-10-22T23:47

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Присяжные в Нью-Йорке признали выходца из СССР Льва Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сообщил телеканал NBC.Парнас - бывший бизнес-партнер Руди Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа.Также виновным был признан другой обвиняемый, Андрей Кукушкин.Процесс продолжался более двух недель. Парнаса обвиняли в том, что он и его знакомый сделали незаконные пожертвования республиканцам в 2018 году, включая пожертвование на 325 тысяч долларов фонду, который поддерживал Трампа. Деньги шли от богатых спонсоров в России, считает обвинение. В США иностранцам запрещено жертвовать средства на финансирование предвыборных кампаний.Парнаса признали виновным по всем пунктам. Он вину не признал.Ранее СМИ писали, что Парнас и другой подзащитный по делу Игорь Фруман участвовали в попытках Джулиани вести расследования предполагаемой коррупции на Украине. Сам Джулиани попал под расследование относительно того, должен ли был он регистрироваться как иностранный агент в связи со своей работой на Украине.Парнас и Кукушкин остаются на свободе под залог.

https://ria.ru/20200126/1563883776.html

https://ria.ru/20200129/1564035168.html

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в мире, сша, дональд трамп, руди джулиани, россия