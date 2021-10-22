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Суд признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов
Суд признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов - РИА Новости, 22.10.2021
Суд признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов
Присяжные в Нью-Йорке признали выходца из СССР Льва Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:47
2021-10-22T23:47
в мире
сша
дональд трамп
руди джулиани
россия
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Присяжные в Нью-Йорке признали выходца из СССР Льва Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сообщил телеканал NBC.Парнас - бывший бизнес-партнер Руди Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа.Также виновным был признан другой обвиняемый, Андрей Кукушкин.Процесс продолжался более двух недель. Парнаса обвиняли в том, что он и его знакомый сделали незаконные пожертвования республиканцам в 2018 году, включая пожертвование на 325 тысяч долларов фонду, который поддерживал Трампа. Деньги шли от богатых спонсоров в России, считает обвинение. В США иностранцам запрещено жертвовать средства на финансирование предвыборных кампаний.Парнаса признали виновным по всем пунктам. Он вину не признал.Ранее СМИ писали, что Парнас и другой подзащитный по делу Игорь Фруман участвовали в попытках Джулиани вести расследования предполагаемой коррупции на Украине. Сам Джулиани попал под расследование относительно того, должен ли был он регистрироваться как иностранный агент в связи со своей работой на Украине.Парнас и Кукушкин остаются на свободе под залог.
https://ria.ru/20200126/1563883776.html
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в мире, сша, дональд трамп, руди джулиани, россия
23:47 22.10.2021
 
Суд признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов

Суд в Нью-Йорке признал Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании выборов

© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Присяжные в Нью-Йорке признали выходца из СССР Льва Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сообщил телеканал NBC.
Парнас - бывший бизнес-партнер Руди Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа.
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Также виновным был признан другой обвиняемый, Андрей Кукушкин.
Процесс продолжался более двух недель. Парнаса обвиняли в том, что он и его знакомый сделали незаконные пожертвования республиканцам в 2018 году, включая пожертвование на 325 тысяч долларов фонду, который поддерживал Трампа. Деньги шли от богатых спонсоров в России, считает обвинение. В США иностранцам запрещено жертвовать средства на финансирование предвыборных кампаний.
Парнаса признали виновным по всем пунктам. Он вину не признал.
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Ранее СМИ писали, что Парнас и другой подзащитный по делу Игорь Фруман участвовали в попытках Джулиани вести расследования предполагаемой коррупции на Украине. Сам Джулиани попал под расследование относительно того, должен ли был он регистрироваться как иностранный агент в связи со своей работой на Украине.
Парнас и Кукушкин остаются на свободе под залог.
 
В миреСШАДональд ТрампРуди ДжулианиРоссия
 
 
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