https://ria.ru/20211022/oshibki-1755719020.html

Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений

Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений - РИА Новости, 22.10.2021

Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений

Россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T03:29

2021-10-22T03:29

2021-10-22T03:29

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы, заявил РИА Новости президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов.Также не стоит пытаться найти единственный "самый лучший" инструмент для инвестиций и использовать для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее диверсифицировать свои накопления в разные сберегательные "корзины", тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в вашем портфеле будет компенсировать убыток от другой, советует Задорнов.Наконец, третьей распространенной ошибкой при формировании накоплений является направление в "копилку" только крупных сумм.Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.Первые банки появились в Российской империи в 1754 году, они занимались обслуживанием дворян и купцов. Потребовалось еще почти 90 лет, чтобы у граждан "недостаточным всякого звания" массово начали принимать деньги на хранение. Сегодня, по данным ЦБ, россияне скопили на банковских счетах 32,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211021/nakopleniya-1755506723.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия