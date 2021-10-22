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Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений - РИА Новости, 22.10.2021
Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
Россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T03:29
2021-10-22T03:29
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы, заявил РИА Новости президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов.Также не стоит пытаться найти единственный "самый лучший" инструмент для инвестиций и использовать для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее диверсифицировать свои накопления в разные сберегательные "корзины", тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в вашем портфеле будет компенсировать убыток от другой, советует Задорнов.Наконец, третьей распространенной ошибкой при формировании накоплений является направление в "копилку" только крупных сумм.Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.Первые банки появились в Российской империи в 1754 году, они занимались обслуживанием дворян и купцов. Потребовалось еще почти 90 лет, чтобы у граждан "недостаточным всякого звания" массово начали принимать деньги на хранение. Сегодня, по данным ЦБ, россияне скопили на банковских счетах 32,7 триллиона рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
03:29 22.10.2021
 
Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений

Глава "Открытия" Задорнов назвал три основные ошибки россиян при формировании накоплений

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы, заявил РИА Новости президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов.
"Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска", - сказал он.
Также не стоит пытаться найти единственный "самый лучший" инструмент для инвестиций и использовать для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее диверсифицировать свои накопления в разные сберегательные "корзины", тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в вашем портфеле будет компенсировать убыток от другой, советует Задорнов.
Наконец, третьей распространенной ошибкой при формировании накоплений является направление в "копилку" только крупных сумм.
"Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия – это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня", - заключил глава "Открытия".
Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.
Первые банки появились в Российской империи в 1754 году, они занимались обслуживанием дворян и купцов. Потребовалось еще почти 90 лет, чтобы у граждан "недостаточным всякого звания" массово начали принимать деньги на хранение. Сегодня, по данным ЦБ, россияне скопили на банковских счетах 32,7 триллиона рублей.
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