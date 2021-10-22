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Туризм
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В Орловской области введут QR-коды для заселения в отели
В Орловской области введут QR-коды для заселения в отели - РИА Новости, 22.10.2021
В Орловской области введут QR-коды для заселения в отели
QR-коды для заселяющихся в гостиницы и хостелы вводят в Орловской области с 25 октября по 7 ноября, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:27
2021-10-22T20:27
туризм
общество
орловская область
андрей клычков
новости - туризм
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для заселяющихся в гостиницы и хостелы вводят в Орловской области с 25 октября по 7 ноября, сообщил губернатор Андрей Клычков.Клычков в соцсетях написал, что эпидемическая обстановка в Орловской области продолжает оставаться напряженной, в связи с чем власти принимают ряд дополнительных ограничений. Губернатор подписал соответствующий указ."С 25 октября по 7 ноября гостиничному бизнесу - размещать прибывших только при условии наличия у них QR-кода/справки о вакцинации или о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев или отрицательном ПЦР-тесте", - написал Клычков.На этот период на территории региона приостанавливается проведение развлекательных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах и иных местах массового посещения. Руководителям организаций следует перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не прошедших полный курс вакцинации и перенесших заболевание в предыдущие 6 месяцев, а также сотрудников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания;С 30 октября по 7 ноября 2021 года в регионе запретят работать предприятиям общепита и сферы услуг, торговым и спортивным учреждениям, не имеющим статуса "свободные от COVID-19". Такой статус в Орловской области присваивается организациям, 100 % сотрудников которых вакцинированы или имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа.С 30 октября по 12 ноября в регионе закрываются на карантин стационарные организации социального обслуживания и стационарные отделения центров социального обслуживания населения вместе с работниками учреждений, написал Клычков.
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общество, орловская область, андрей клычков, новости - туризм, коронавирус в россии
20:27 22.10.2021
 
В Орловской области введут QR-коды для заселения в отели

В Орловской области введут QR-коды при заселении в гостиницы с 25 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для заселяющихся в гостиницы и хостелы вводят в Орловской области с 25 октября по 7 ноября, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Клычков в соцсетях написал, что эпидемическая обстановка в Орловской области продолжает оставаться напряженной, в связи с чем власти принимают ряд дополнительных ограничений. Губернатор подписал соответствующий указ.
"С 25 октября по 7 ноября гостиничному бизнесу - размещать прибывших только при условии наличия у них QR-кода/справки о вакцинации или о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев или отрицательном ПЦР-тесте", - написал Клычков.
На этот период на территории региона приостанавливается проведение развлекательных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах и иных местах массового посещения. Руководителям организаций следует перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не прошедших полный курс вакцинации и перенесших заболевание в предыдущие 6 месяцев, а также сотрудников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания;
С 30 октября по 7 ноября 2021 года в регионе запретят работать предприятиям общепита и сферы услуг, торговым и спортивным учреждениям, не имеющим статуса "свободные от COVID-19". Такой статус в Орловской области присваивается организациям, 100 % сотрудников которых вакцинированы или имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа.
С 30 октября по 12 ноября в регионе закрываются на карантин стационарные организации социального обслуживания и стационарные отделения центров социального обслуживания населения вместе с работниками учреждений, написал Клычков.
 
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