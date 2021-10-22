https://ria.ru/20211022/opek-1755719753.html

Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США

Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США - РИА Новости, 22.10.2021

Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США

Президент США Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T04:15

2021-10-22T04:15

2021-10-22T04:30

в мире

сша

саудовская аравия

джо байден

опек

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут интенсивные переговоры."Возможность их снизить зависит немного от Саудовской Аравии и некоторых иных вещей, которые готовятся", - добавил он.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755719379.html

сша

саудовская аравия

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в мире, сша, саудовская аравия, джо байден, опек, цены на нефть