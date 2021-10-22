https://ria.ru/20211022/opek-1755719753.html
Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США - РИА Новости, 22.10.2021
Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
Президент США Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T04:15
2021-10-22T04:15
2021-10-22T04:30
в мире
сша
саудовская аравия
джо байден
опек
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751808571_0:0:2709:1525_1920x0_80_0_0_409a18409f0cc9ea4393e37f9529a078.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут интенсивные переговоры."Возможность их снизить зависит немного от Саудовской Аравии и некоторых иных вещей, которые готовятся", - добавил он.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20211022/gaz-1755719379.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751808571_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_c033c07c368b68dfb9193ea41537a713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, джо байден, опек, цены на нефть
04:15 22.10.2021 (обновлено: 04:30 22.10.2021)
Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
Президент США Байден объяснил всплеск цен на топливо в США действиями ОПЕК