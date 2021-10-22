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В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН

В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 22.10.2021

В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН

Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет, полиция перекрыла движение по Первой Авеню, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2021

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НЬЮ-ЙОРК, 22 окт — РИА Новости. Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет, полиция перекрыла движение по Первой Авеню, передает корреспондент РИА Новости.Главный выход из штаб-квартиры также закрыт. Полиция оцепила квартал вокруг места обнаружения. Уточняется, что предметом оказалась коробка с цветами.Позже оцепление расширили на два квартала. Пешеходам не разрешают проходить в эту зону, проезд автомобилей также остановили.Территорию вокруг обследуют кинологи с собаками. К коробке приблизились прибывшие на место саперы. Специалист в спецэкипировке склонился над ней, но затем встал и отошел.Какими-либо деталями с корреспондентом РИА Новости полицейские не поделились. Прессу попросили отойти подальше от зоны происшествия.

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Обстановка у штаб-квартиры ООН, где найден подозрительный предмет Обстановка у штаб-квартиры ООН, где найден подозрительный предмет 2021-10-22T20:00 true PT0M17S

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