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В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН
В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 22.10.2021
В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН
Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет, полиция перекрыла движение по Первой Авеню, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2021
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НЬЮ-ЙОРК, 22 окт — РИА Новости. Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет, полиция перекрыла движение по Первой Авеню, передает корреспондент РИА Новости.Главный выход из штаб-квартиры также закрыт. Полиция оцепила квартал вокруг места обнаружения. Уточняется, что предметом оказалась коробка с цветами.Позже оцепление расширили на два квартала. Пешеходам не разрешают проходить в эту зону, проезд автомобилей также остановили.Территорию вокруг обследуют кинологи с собаками. К коробке приблизились прибывшие на место саперы. Специалист в спецэкипировке склонился над ней, но затем встал и отошел.Какими-либо деталями с корреспондентом РИА Новости полицейские не поделились. Прессу попросили отойти подальше от зоны происшествия.
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РИА Новости
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Обстановка у штаб-квартиры ООН, где найден подозрительный предмет
Обстановка у штаб-квартиры ООН, где найден подозрительный предмет
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в мире, оон, нью-йорк (город), сша, видео
В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН
НЬЮ-ЙОРК, 22 окт — РИА Новости. Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет, полиция перекрыла движение по Первой Авеню, передает корреспондент РИА Новости.
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20:00 22.10.2021 (обновлено: 20:57 22.10.2021)
 
В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН

В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив ООН из-за подозрительного предмета

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 22 окт — РИА Новости. Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет, полиция перекрыла движение по Первой Авеню, передает корреспондент РИА Новости.
Главный выход из штаб-квартиры также закрыт. Полиция оцепила квартал вокруг места обнаружения. Уточняется, что предметом оказалась коробка с цветами.
Позже оцепление расширили на два квартала. Пешеходам не разрешают проходить в эту зону, проезд автомобилей также остановили.
Территорию вокруг обследуют кинологи с собаками. К коробке приблизились прибывшие на место саперы. Специалист в спецэкипировке склонился над ней, но затем встал и отошел.
Какими-либо деталями с корреспондентом РИА Новости полицейские не поделились. Прессу попросили отойти подальше от зоны происшествия.
 
В миреООННью-Йорк (город)США
 
 
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