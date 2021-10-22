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Педерсен оценил итоги заседания конституционного комитета Сирии
Педерсен оценил итоги заседания конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 22.10.2021
Педерсен оценил итоги заседания конституционного комитета Сирии
Спецпредставитель генсека ООН Гейр Педерсен выразил разочарование тем, что сопредседатели конституционного комитета Сирии от правительства и оппозиции не смогли РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:23
2021-10-22T18:37
в мире
дамаск (город)
оон
сирия
гейр педерсен
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН Гейр Педерсен выразил разочарование тем, что сопредседатели конституционного комитета Сирии от правительства и оппозиции не смогли прийти к согласию в последний день шестой сессии малой группы.Он напомнил, что стороны условились в течение недели представлять проекты видения по четырем аспектам будущей конституции. В понедельник обсуждался раздел, касающийся суверенитета Сирии, и он был представлен делегацией Дамаска. Во вторник оппозиция представила проект положений конституции по теме армии, вооруженным силам. В среду представители гражданского общества представили текст о верховенстве закона. А в четверг делегация правительства представила проект, касающийся части конституции по теме терроризма и экстремизма."В течение четырех дней были успехи и неудачи. Три дня прошли довольно успешно, один был более сложным. Но в итоге прошли хорошие дискуссии по принципам, которые они представили", - сказал Педерсен."Затем мы договорились о том, что сегодня мы сосредоточились бы на выдвижении принципов, которые мы обсуждали, и посмотрели бы, можем ли мы достичь своего рода предварительной договорённости… либо договорились о том, в чем наши расхождения", - отметил спецпредставитель на пресс-конференции."Справедливым будет сказать, что дискуссия сегодня стала большим разочарованием. Мы не смогли достичь того, на что надеялись, – мы надеялись на хорошую дискуссию о том, как добиться какого-то консенсуса", - подчеркнул спецпредставитель.Педерсен добавил, что так больше продолжаться не может. "Я сказал малой группе (конституционного комитета – ред.), что считаю это разочарованием. Затем у меня были серьезные обсуждения с двумя сопредседателями, и мы договорились о том, что так больше продолжаться не может и что нам нужно выработать соответствующее понимание о том, как мы можем перевести это в субстантивный процесс выработки проекта конституции", - указал спецпредставитель.
https://ria.ru/20211020/siriya-1755354348.html
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в мире, дамаск (город), оон, сирия, гейр педерсен
18:23 22.10.2021 (обновлено: 18:37 22.10.2021)
 
Педерсен оценил итоги заседания конституционного комитета Сирии

Педерсен: сопредседатели конституционного комитета Сирии не смогли прийти к согласию

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН Гейр Педерсен выразил разочарование тем, что сопредседатели конституционного комитета Сирии от правительства и оппозиции не смогли прийти к согласию в последний день шестой сессии малой группы.
Он напомнил, что стороны условились в течение недели представлять проекты видения по четырем аспектам будущей конституции. В понедельник обсуждался раздел, касающийся суверенитета Сирии, и он был представлен делегацией Дамаска. Во вторник оппозиция представила проект положений конституции по теме армии, вооруженным силам. В среду представители гражданского общества представили текст о верховенстве закона. А в четверг делегация правительства представила проект, касающийся части конституции по теме терроризма и экстремизма.
"В течение четырех дней были успехи и неудачи. Три дня прошли довольно успешно, один был более сложным. Но в итоге прошли хорошие дискуссии по принципам, которые они представили", - сказал Педерсен.
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"Затем мы договорились о том, что сегодня мы сосредоточились бы на выдвижении принципов, которые мы обсуждали, и посмотрели бы, можем ли мы достичь своего рода предварительной договорённости… либо договорились о том, в чем наши расхождения", - отметил спецпредставитель на пресс-конференции.
"Справедливым будет сказать, что дискуссия сегодня стала большим разочарованием. Мы не смогли достичь того, на что надеялись, – мы надеялись на хорошую дискуссию о том, как добиться какого-то консенсуса", - подчеркнул спецпредставитель.
Педерсен добавил, что так больше продолжаться не может. "Я сказал малой группе (конституционного комитета – ред.), что считаю это разочарованием. Затем у меня были серьезные обсуждения с двумя сопредседателями, и мы договорились о том, что так больше продолжаться не может и что нам нужно выработать соответствующее понимание о том, как мы можем перевести это в субстантивный процесс выработки проекта конституции", - указал спецпредставитель.
 
В миреДамаск (город)ООНСирияГейр Педерсен
 
 
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