12:15 22.10.2021 (обновлено: 14:00 22.10.2021)
Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией
Бывший вице-президент Афганистана Салех призвал сопротивляться оккупации страны Пакистаном
© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Афганский вице-президент администрации бежавшего из страны лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, призвал к сопротивлению Пакистану, который якобы "оккупирует" Афганистан.
"Помните: Афганистан слишком велик, чтобы его смог поглотить Пакистан. Это вопрос времени. Сопротивление во всех аспектах - это решение для защиты нашего достоинства и прекращения оккупации. Возрождение Афганистана как феникса - это лишь вопрос времени", - написал Салех в Twitter.
Также он привел данные о последствиях "двух с половиной месяцев оккупации Афганистана Пакистаном". По его словам, ВВП Афганистана снизился примерно на 30%, уровень бедности достигает 90%, женщины находятся "в домашнем рабстве", а органы госслужбы не работают. Кроме того, Салех заявил о "запрете" работы СМИ в стране, "переезде" дипломатии Афганистана в катарскую Доху, а также о том, что "марионеток-террористов в тюрбанах" обучают в штаб-квартире армии в пакистанском Равалпинди.
В отдельном сообщении Салех заявил, что впервые в истории Афганистана "женщин избивают каждый раз, когда они выходят на акцию протеста". "Режим, у которого возникает паранойя, когда собирается десяток женщин, долго не протянет", - добавил он.
Источники всей этой информации он не указал. Ранее представители сил сопротивления неоднократно обвиняли Пакистан в связях с движением "Талибан"* и другими террористическими группировками.
Салех писал в своем Twitter последний раз 3 сентября, когда боевики "Талибан"* наступали на провинцию Панджшер. Позднее СМИ сообщали, что Салех уехал из Панджшера в Таджикистан. В свою очередь, источник РИА Новости в Кабуле отмечал, что вице-президент прибыл в Душанбе с краткосрочным визитом. Его текущее местонахождение неизвестно.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России