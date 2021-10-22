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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211022/okkupatsiya-1755768378.html
Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией
Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией - РИА Новости, 22.10.2021
Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией
Афганский вице-президент администрации бежавшего из страны лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, призвал к сопротивлению РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:15
2021-10-22T14:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
пакистан
афганистан
амрулла салех
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Афганский вице-президент администрации бежавшего из страны лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, призвал к сопротивлению Пакистану, который якобы "оккупирует" Афганистан.Также он привел данные о последствиях "двух с половиной месяцев оккупации Афганистана Пакистаном". По его словам, ВВП Афганистана снизился примерно на 30%, уровень бедности достигает 90%, женщины находятся "в домашнем рабстве", а органы госслужбы не работают. Кроме того, Салех заявил о "запрете" работы СМИ в стране, "переезде" дипломатии Афганистана в катарскую Доху, а также о том, что "марионеток-террористов в тюрбанах" обучают в штаб-квартире армии в пакистанском Равалпинди.В отдельном сообщении Салех заявил, что впервые в истории Афганистана "женщин избивают каждый раз, когда они выходят на акцию протеста". "Режим, у которого возникает паранойя, когда собирается десяток женщин, долго не протянет", - добавил он.Источники всей этой информации он не указал. Ранее представители сил сопротивления неоднократно обвиняли Пакистан в связях с движением "Талибан"* и другими террористическими группировками.Салех писал в своем Twitter последний раз 3 сентября, когда боевики "Талибан"* наступали на провинцию Панджшер. Позднее СМИ сообщали, что Салех уехал из Панджшера в Таджикистан. В свою очередь, источник РИА Новости в Кабуле отмечал, что вице-президент прибыл в Душанбе с краткосрочным визитом. Его текущее местонахождение неизвестно.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html
https://ria.ru/20211021/putin-1755690914.html
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в мире, талибан, пакистан, афганистан, амрулла салех
12:15 22.10.2021 (обновлено: 14:00 22.10.2021)
 
Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией

Бывший вице-президент Афганистана Салех призвал сопротивляться оккупации страны Пакистаном

© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Афганский вице-президент администрации бежавшего из страны лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, призвал к сопротивлению Пакистану, который якобы "оккупирует" Афганистан.
"Помните: Афганистан слишком велик, чтобы его смог поглотить Пакистан. Это вопрос времени. Сопротивление во всех аспектах - это решение для защиты нашего достоинства и прекращения оккупации. Возрождение Афганистана как феникса - это лишь вопрос времени", - написал Салех в Twitter.
Также он привел данные о последствиях "двух с половиной месяцев оккупации Афганистана Пакистаном". По его словам, ВВП Афганистана снизился примерно на 30%, уровень бедности достигает 90%, женщины находятся "в домашнем рабстве", а органы госслужбы не работают. Кроме того, Салех заявил о "запрете" работы СМИ в стране, "переезде" дипломатии Афганистана в катарскую Доху, а также о том, что "марионеток-террористов в тюрбанах" обучают в штаб-квартире армии в пакистанском Равалпинди.
В отдельном сообщении Салех заявил, что впервые в истории Афганистана "женщин избивают каждый раз, когда они выходят на акцию протеста". "Режим, у которого возникает паранойя, когда собирается десяток женщин, долго не протянет", - добавил он.
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Источники всей этой информации он не указал. Ранее представители сил сопротивления неоднократно обвиняли Пакистан в связях с движением "Талибан"* и другими террористическими группировками.
Салех писал в своем Twitter последний раз 3 сентября, когда боевики "Талибан"* наступали на провинцию Панджшер. Позднее СМИ сообщали, что Салех уехал из Панджшера в Таджикистан. В свою очередь, источник РИА Новости в Кабуле отмечал, что вице-президент прибыл в Душанбе с краткосрочным визитом. Его текущее местонахождение неизвестно.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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