https://ria.ru/20211022/okkupatsiya-1755768378.html

Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией

Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией - РИА Новости, 22.10.2021

Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией

Афганский вице-президент администрации бежавшего из страны лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, призвал к сопротивлению РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:15

2021-10-22T12:15

2021-10-22T14:00

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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амрулла салех

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Афганский вице-президент администрации бежавшего из страны лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, призвал к сопротивлению Пакистану, который якобы "оккупирует" Афганистан.Также он привел данные о последствиях "двух с половиной месяцев оккупации Афганистана Пакистаном". По его словам, ВВП Афганистана снизился примерно на 30%, уровень бедности достигает 90%, женщины находятся "в домашнем рабстве", а органы госслужбы не работают. Кроме того, Салех заявил о "запрете" работы СМИ в стране, "переезде" дипломатии Афганистана в катарскую Доху, а также о том, что "марионеток-террористов в тюрбанах" обучают в штаб-квартире армии в пакистанском Равалпинди.В отдельном сообщении Салех заявил, что впервые в истории Афганистана "женщин избивают каждый раз, когда они выходят на акцию протеста". "Режим, у которого возникает паранойя, когда собирается десяток женщин, долго не протянет", - добавил он.Источники всей этой информации он не указал. Ранее представители сил сопротивления неоднократно обвиняли Пакистан в связях с движением "Талибан"* и другими террористическими группировками.Салех писал в своем Twitter последний раз 3 сентября, когда боевики "Талибан"* наступали на провинцию Панджшер. Позднее СМИ сообщали, что Салех уехал из Панджшера в Таджикистан. В свою очередь, источник РИА Новости в Кабуле отмечал, что вице-президент прибыл в Душанбе с краткосрочным визитом. Его текущее местонахождение неизвестно.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html

https://ria.ru/20211021/putin-1755690914.html

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афганистан

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в мире, талибан, пакистан, афганистан, амрулла салех