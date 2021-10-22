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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755850550.html
В Оренбургской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Оренбургской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 22.10.2021
В Оренбургской области ужесточили ограничения по коронавирусу
По указу губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе с 30 октября по 7 ноября запретили работу общепита, рынков, парикмахерских, бань,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:50
2021-10-22T19:45
распространение коронавируса
общество
оренбургская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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УФА, 22 окт - РИА Новости. По указу губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе с 30 октября по 7 ноября запретили работу общепита, рынков, парикмахерских, бань, стоматологий, досуговых организаций, кроме аптек и продуктовых магазинов, сообщили в правительстве области.Ведомство сообщает, что в пятницу губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в Указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции".Согласно документу, в период установленных президентом нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в области запрещено работать любым организациям в сфере общественного питания. Исключение сделано только для обслуживания навынос, доставки заказов на дом, для кафе в гостиницах, которыми пользуются только постояльцы, столовых в организациях, которыми пользуются только сотрудники."Не будут работать розничные рынки, базары и ярмарки, любые объекты розничной торговли, в том числе расположенные в торговых комплексах и ТРЦ. Продолжат работать на этой неделе только аптеки и аптечные пункты, продуктовые и те магазины, где доля непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 50% ассортимента, зоомагазины, салоны сотовой связи, салоны ритуальных услуг, цветочные павильоны и пункты выдачи товаров, доставляемых дистанционно", - говорится в сообщении.Отмечается, что из организаций бытовых услуг продолжат работу только те, где обслуживают жителей без посещения помещений. Будет приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, центров фитнеса, тренажерных залов, ФОКов, бассейнов, а также стоматологий - кроме случаев оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме."На неделю приостановят свою работу любые организации, которые проводят досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные, рекламные мероприятия с очным присутствием жителей. Не будут проводить культурные, выставочные, просветительские мероприятия, приостановят работу театры, кинотеатры, кинозалы, концертные залы, цирки, дома культуры, клубы, музеи и библиотеки. С 30 октября по 7 ноября будут закрыты кальянные, детские игровые комнаты, детские центры и иные организации для детей, зоопарки, аттракционы и пункты проката", - сообщили в правительстве Оренбургской области.Кроме того, по указу губернатора приостановят оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений (в том числе МФЦ). Исключение будет сделано только для процедур государственной регистрации рождения, смерти, расторжения брака (если дата назначена на период с 30 октября по 7 ноября) и для выдачи результатов государственной (муниципальной) услуги, если дата выдачи уже назначена в период с 30 октября по 7 ноября. Любые государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, будут оказывать дистанционно. Срок предоставления иных госуслуг будет продлен на 7 календарных дней - заявители не теряют своего права на их получение.При этом пункты вакцинации продолжат свою работу в бесперебойном режиме.
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общество, оренбургская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:50 22.10.2021 (обновлено: 19:45 22.10.2021)
 
В Оренбургской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Оренбуржье с 30 октября по 7 ноября запретили работу общепита и ряда других организаций

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 22 окт - РИА Новости. По указу губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе с 30 октября по 7 ноября запретили работу общепита, рынков, парикмахерских, бань, стоматологий, досуговых организаций, кроме аптек и продуктовых магазинов, сообщили в правительстве области.
Ведомство сообщает, что в пятницу губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в Указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции".
Согласно документу, в период установленных президентом нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в области запрещено работать любым организациям в сфере общественного питания. Исключение сделано только для обслуживания навынос, доставки заказов на дом, для кафе в гостиницах, которыми пользуются только постояльцы, столовых в организациях, которыми пользуются только сотрудники.
"Не будут работать розничные рынки, базары и ярмарки, любые объекты розничной торговли, в том числе расположенные в торговых комплексах и ТРЦ. Продолжат работать на этой неделе только аптеки и аптечные пункты, продуктовые и те магазины, где доля непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 50% ассортимента, зоомагазины, салоны сотовой связи, салоны ритуальных услуг, цветочные павильоны и пункты выдачи товаров, доставляемых дистанционно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из организаций бытовых услуг продолжат работу только те, где обслуживают жителей без посещения помещений. Будет приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, центров фитнеса, тренажерных залов, ФОКов, бассейнов, а также стоматологий - кроме случаев оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
"На неделю приостановят свою работу любые организации, которые проводят досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные, рекламные мероприятия с очным присутствием жителей. Не будут проводить культурные, выставочные, просветительские мероприятия, приостановят работу театры, кинотеатры, кинозалы, концертные залы, цирки, дома культуры, клубы, музеи и библиотеки. С 30 октября по 7 ноября будут закрыты кальянные, детские игровые комнаты, детские центры и иные организации для детей, зоопарки, аттракционы и пункты проката", - сообщили в правительстве Оренбургской области.
Кроме того, по указу губернатора приостановят оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений (в том числе МФЦ). Исключение будет сделано только для процедур государственной регистрации рождения, смерти, расторжения брака (если дата назначена на период с 30 октября по 7 ноября) и для выдачи результатов государственной (муниципальной) услуги, если дата выдачи уже назначена в период с 30 октября по 7 ноября. Любые государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, будут оказывать дистанционно. Срок предоставления иных госуслуг будет продлен на 7 календарных дней - заявители не теряют своего права на их получение.
При этом пункты вакцинации продолжат свою работу в бесперебойном режиме.
 
Распространение коронавирусаОбществоОренбургская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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