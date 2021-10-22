https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755850550.html

В Оренбургской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Оренбургской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 22.10.2021

В Оренбургской области ужесточили ограничения по коронавирусу

По указу губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе с 30 октября по 7 ноября запретили работу общепита, рынков, парикмахерских, бань,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:50

2021-10-22T17:50

2021-10-22T19:45

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УФА, 22 окт - РИА Новости. По указу губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе с 30 октября по 7 ноября запретили работу общепита, рынков, парикмахерских, бань, стоматологий, досуговых организаций, кроме аптек и продуктовых магазинов, сообщили в правительстве области.Ведомство сообщает, что в пятницу губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в Указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции".Согласно документу, в период установленных президентом нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в области запрещено работать любым организациям в сфере общественного питания. Исключение сделано только для обслуживания навынос, доставки заказов на дом, для кафе в гостиницах, которыми пользуются только постояльцы, столовых в организациях, которыми пользуются только сотрудники."Не будут работать розничные рынки, базары и ярмарки, любые объекты розничной торговли, в том числе расположенные в торговых комплексах и ТРЦ. Продолжат работать на этой неделе только аптеки и аптечные пункты, продуктовые и те магазины, где доля непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 50% ассортимента, зоомагазины, салоны сотовой связи, салоны ритуальных услуг, цветочные павильоны и пункты выдачи товаров, доставляемых дистанционно", - говорится в сообщении.Отмечается, что из организаций бытовых услуг продолжат работу только те, где обслуживают жителей без посещения помещений. Будет приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, центров фитнеса, тренажерных залов, ФОКов, бассейнов, а также стоматологий - кроме случаев оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме."На неделю приостановят свою работу любые организации, которые проводят досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные, рекламные мероприятия с очным присутствием жителей. Не будут проводить культурные, выставочные, просветительские мероприятия, приостановят работу театры, кинотеатры, кинозалы, концертные залы, цирки, дома культуры, клубы, музеи и библиотеки. С 30 октября по 7 ноября будут закрыты кальянные, детские игровые комнаты, детские центры и иные организации для детей, зоопарки, аттракционы и пункты проката", - сообщили в правительстве Оренбургской области.Кроме того, по указу губернатора приостановят оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений (в том числе МФЦ). Исключение будет сделано только для процедур государственной регистрации рождения, смерти, расторжения брака (если дата назначена на период с 30 октября по 7 ноября) и для выдачи результатов государственной (муниципальной) услуги, если дата выдачи уже назначена в период с 30 октября по 7 ноября. Любые государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, будут оказывать дистанционно. Срок предоставления иных госуслуг будет продлен на 7 календарных дней - заявители не теряют своего права на их получение.При этом пункты вакцинации продолжат свою работу в бесперебойном режиме.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оренбургская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии