https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755802682.html
В Кремле пока не рассматривают дальнейшее ужесточение COVID-ограничений
В Кремле пока не рассматривают дальнейшее ужесточение COVID-ограничений - РИА Новости, 22.10.2021
В Кремле пока не рассматривают дальнейшее ужесточение COVID-ограничений
Власти РФ пока не рассматривают более жестких ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:43
2021-10-22T14:43
2021-10-22T14:44
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти РФ пока не рассматривают более жестких ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас нет", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения более жесткого локдауна.При этом Песков уточнил, говоря о возможности такого сценария в будущем, что "нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учётом недостаточного уровня вакцинации на сегодняшний день"."Мы с вами вместе, и в первую очередь вы, и будете это мониторить... Конечно же, информация всех регионов будет поступать, разумеется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в нерабочую неделю проводится мониторинг поведения жителей России.Пресс-секретарь президента уточнил, что если после окончания нерабочей недели потребуются другие решения, то они будут приниматься. "Пока решение принято до 7 ноября и подписан соответствующий указ главы государства", - заключил Песков.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html
https://ria.ru/20211021/putin-1755593683.html
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:43 22.10.2021 (обновлено: 14:44 22.10.2021)
В Кремле пока не рассматривают дальнейшее ужесточение COVID-ограничений
Песков: власти пока не рассматривают вариант более жестких ограничений из-за COVID-19