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Московские вузы и колледжи перейдут на дистанционный формат в нерабочие дни
Московские вузы и колледжи перейдут на дистанционный формат в нерабочие дни - РИА Новости, 22.10.2021
Московские вузы и колледжи перейдут на дистанционный формат в нерабочие дни
Обучение в колледжах и вузах Москвы в нерабочие дни будет проходить в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:43
2021-10-22T17:43
2021-10-22T17:51
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обучение в колледжах и вузах Москвы в нерабочие дни будет проходить в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы."Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в департаменте.
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17:43 22.10.2021 (обновлено: 17:51 22.10.2021)
Московские вузы и колледжи перейдут на дистанционный формат в нерабочие дни
Обучение в колледжах и вузах в Москве в нерабочие дни пройдет в дистанционном формате