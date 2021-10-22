https://ria.ru/20211022/obuchenie-1755849071.html

Московские вузы и колледжи перейдут на дистанционный формат в нерабочие дни

Московские вузы и колледжи перейдут на дистанционный формат в нерабочие дни - РИА Новости, 22.10.2021

Московские вузы и колледжи перейдут на дистанционный формат в нерабочие дни

Обучение в колледжах и вузах Москвы в нерабочие дни будет проходить в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:43

2021-10-22T17:43

2021-10-22T17:51

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обучение в колледжах и вузах Москвы в нерабочие дни будет проходить в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы."Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в департаменте.

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