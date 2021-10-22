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Посольство России в Китае наградили за образовательное сотрудничество
Посольство России в Китае наградили за образовательное сотрудничество - РИА Новости, 22.10.2021
Посольство России в Китае наградили за образовательное сотрудничество
Посольство России в Китае второй год подряд награждено сертификатом "За выдающийся вклад" в сфере образовательного сотрудничества, сообщил журналистам в пятницу РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:30
2021-10-22T20:30
2021-10-22T20:30
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китай
пекин
андрей денисов
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ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Посольство России в Китае второй год подряд награждено сертификатом "За выдающийся вклад" в сфере образовательного сотрудничества, сообщил журналистам в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов."Второй год подряд наше посольство награждается таким призом как лучший партнер в сфере международных образовательных обменов", - сообщил посол.Он подчеркнул, что "в Китае и среди посольств есть из кого выбрать для такой награды, и то, что второй год она присваивается нам, говорит о том, что нашу работу ценят".Награждение состоялось в рамках Всекитайской конференции по международному образованию, которая прошла в пятницу в Пекине. В мероприятии приняли участие министр образования КНР Хуай Цзиньпэн, руководитель китайской программы пилотируемой космонавтики, академик Китайской инженерной академии Чжоу Цзянпин, ректоры ведущих китайских вузов, первый проректор Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Сергей Шахрай, десятки послов и дипломатов иностранных государств.
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в мире, образование, китай, пекин, андрей денисов, сергей шахрай, россия
Посольство России в Китае наградили за образовательное сотрудничество
Посольство России в Китае наградили сертификатом за вклад в образовательное сотрудничество