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Ульяновская область
https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755825494.html
Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей
Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.10.2021
Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей
На развитие сферы образования Ульяновской области в 2022 году планируют направить более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:20
2021-10-22T16:20
ульяновская область
димитровград
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. На развитие сферы образования Ульяновской области в 2022 году планируют направить более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.По поручению губернатора региона Алексея Русских в следующем году будут продолжено строительство новых объектов образования и обновление материально-технической базы учебных заведений, в том числе среднего профессионального образования, говорится в сообщении."Развитие и совершенствование системы образования было и остается одним из важнейших направлений бюджетной политики региона. В 2022 году мы продолжим реализацию основных программ. Это строительство новых объектов образования, поддержка талантливой молодежи и педагогов, создание условий в учреждениях дополнительного образования, выплаты классным руководителям, а также реализация национальных проектов "Образование" и "Демография". В полном объеме заложены средства на обеспечение горячим питанием школьников с 1-го по 4-й класс в рамках президентской программы", - приводит пресс-служба слова и.о. министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой.Всего на реализацию госпрограммы в следующем году предусмотрено порядка 15,4 миллиарда рублей, из которых 13,8 миллиарда – областные средства, 1,6 миллиардов – федеральные.В 2022 году начнется возведение нового учебного заведения на территории губернаторского лицея №100 на 550 мест, продолжится строительство школы на 1101 мест в Димитровграде. Кроме того, в бюджете заложены средства в размере 62 миллионов рублей на обновление учебных мастерских колледжей и техникумов, еще на 16 миллионов рублей закупят оснащение в специализированные областные школы-интернаты №16 и №91 для детей с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, правительство рассмотрело законопроект, касающийся перераспределения средств в 2021 году. Так, около 2,7 миллиона рублей будет направлено на ремонт кровли в Инзенском детском саде №2, отмечается в сообщении.
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димитровград, алексей русских
16:20 22.10.2021
 

Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. На развитие сферы образования Ульяновской области в 2022 году планируют направить более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По поручению губернатора региона Алексея Русских в следующем году будут продолжено строительство новых объектов образования и обновление материально-технической базы учебных заведений, в том числе среднего профессионального образования, говорится в сообщении.
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"Развитие и совершенствование системы образования было и остается одним из важнейших направлений бюджетной политики региона. В 2022 году мы продолжим реализацию основных программ. Это строительство новых объектов образования, поддержка талантливой молодежи и педагогов, создание условий в учреждениях дополнительного образования, выплаты классным руководителям, а также реализация национальных проектов "Образование" и "Демография". В полном объеме заложены средства на обеспечение горячим питанием школьников с 1-го по 4-й класс в рамках президентской программы", - приводит пресс-служба слова и.о. министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой.
Всего на реализацию госпрограммы в следующем году предусмотрено порядка 15,4 миллиарда рублей, из которых 13,8 миллиарда – областные средства, 1,6 миллиардов – федеральные.
В 2022 году начнется возведение нового учебного заведения на территории губернаторского лицея №100 на 550 мест, продолжится строительство школы на 1101 мест в Димитровграде. Кроме того, в бюджете заложены средства в размере 62 миллионов рублей на обновление учебных мастерских колледжей и техникумов, еще на 16 миллионов рублей закупят оснащение в специализированные областные школы-интернаты №16 и №91 для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, правительство рассмотрело законопроект, касающийся перераспределения средств в 2021 году. Так, около 2,7 миллиона рублей будет направлено на ремонт кровли в Инзенском детском саде №2, отмечается в сообщении.
 
Ульяновская областьДимитровградАлексей Русских
 
 
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