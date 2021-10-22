https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755825494.html

Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей

Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.10.2021

Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей

На развитие сферы образования Ульяновской области в 2022 году планируют направить более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:20

2021-10-22T16:20

2021-10-22T16:20

ульяновская область

димитровград

алексей русских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg

УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. На развитие сферы образования Ульяновской области в 2022 году планируют направить более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.По поручению губернатора региона Алексея Русских в следующем году будут продолжено строительство новых объектов образования и обновление материально-технической базы учебных заведений, в том числе среднего профессионального образования, говорится в сообщении."Развитие и совершенствование системы образования было и остается одним из важнейших направлений бюджетной политики региона. В 2022 году мы продолжим реализацию основных программ. Это строительство новых объектов образования, поддержка талантливой молодежи и педагогов, создание условий в учреждениях дополнительного образования, выплаты классным руководителям, а также реализация национальных проектов "Образование" и "Демография". В полном объеме заложены средства на обеспечение горячим питанием школьников с 1-го по 4-й класс в рамках президентской программы", - приводит пресс-служба слова и.о. министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой.Всего на реализацию госпрограммы в следующем году предусмотрено порядка 15,4 миллиарда рублей, из которых 13,8 миллиарда – областные средства, 1,6 миллиардов – федеральные.В 2022 году начнется возведение нового учебного заведения на территории губернаторского лицея №100 на 550 мест, продолжится строительство школы на 1101 мест в Димитровграде. Кроме того, в бюджете заложены средства в размере 62 миллионов рублей на обновление учебных мастерских колледжей и техникумов, еще на 16 миллионов рублей закупят оснащение в специализированные областные школы-интернаты №16 и №91 для детей с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, правительство рассмотрело законопроект, касающийся перераспределения средств в 2021 году. Так, около 2,7 миллиона рублей будет направлено на ремонт кровли в Инзенском детском саде №2, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211019/investory-1755230683.html

димитровград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

димитровград, алексей русских