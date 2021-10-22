https://ria.ru/20211022/nerabochie_dni-1755742444.html

Власти Пермского края объявили нерабочие дни с 25 октября

Власти Пермского края объявили нерабочие дни с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021

Власти Пермского края объявили нерабочие дни с 25 октября

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся с 25 октября и продлятся по 7 ноября, сообщила заместитель главы администрации губернатора Мария Геворгян. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:29

2021-10-22T10:29

2021-10-22T14:41

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ПЕРМЬ, 22 окт — РИА Новости. Нерабочие дни в Пермском крае начнутся с 25 октября и продлятся по 7 ноября, сообщила заместитель главы администрации губернатора Мария Геворгян.На период с 25 по 29 октября они вводятся на основе указа губернатора, с 30 октября по 7 ноября — на основании указа президента Владимира Путина.Кроме того, с 25 октября посещать торговые центры, рестораны и кафе жители края смогут только по QR-кодам. Как пояснила Геворгян, сам вход в ТЦ останется свободным, но совершать покупки и получать услуги можно будет лишь по коду. Глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев отметил, что торговым объектам, не соблюдающим противоэпидемиологические правила, грозит закрытие."Если у продавцов нет масок, нет разметки, нет социального дистанцирования, в этом случае будет рассматриваться вопрос для направления документов о приостановлении деятельности", — пояснил он.Непривитые пожилые жители Пермского края должны соблюдать самоизоляцию. При этом власти не исключают, что, если ситуация с COVID-19 ухудшится, для всех непривитых и непереболевших введут режим строгой самоизоляции.За время пандемии в Пермском крае заразились коронавирусом более 113 тысяч человек, 5484 из них скончались, 97 тысяч вылечились. Прививку первым компонентом сделали 834 тысячи жителей, прошли полный курс вакцинации — 659 тысяч.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html

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