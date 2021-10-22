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Ученые выяснили, почему уменьшился мозг современного человека
Ученые выяснили, почему уменьшился мозг современного человека - РИА Новости, 22.10.2021
Ученые выяснили, почему уменьшился мозг современного человека
Американские ученые провели анализ 985 ископаемых и современных черепов человека и выяснили, что человеческий мозг дважды резко увеличивался в размерах — 2,1 и... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:00
2021-10-22T07:00
2021-10-22T07:00
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американские ученые провели анализ 985 ископаемых и современных черепов человека и выяснили, что человеческий мозг дважды резко увеличивался в размерах — 2,1 и 1,5 миллиона лет назад, а затем, уже сравнительно недавно, три тысячи лет назад, снова уменьшился. Проведя параллели с муравьями, авторы выдвинули гипотезу, что уменьшение мозга произошло параллельно с передачей ряда функций в область коллективного разума. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.Хорошо известно, что человеческий мозг увеличивался в размерах в течение плейстоцена, а затем, в голоцене, неожиданно уменьшился. Точное время и причины этого обратного перехода до сих пор были неизвестны."Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи доктора Джереми Де Сильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа.В процессе изучения размеров и структуры колоний различных видов муравьев, а также физиологии и использования энергии на уровне отдельных насекомых, авторы обнаружили, что мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше в отношении к размерам тела, чем в низкоорганизованных сообществах.Мозг — самый сложный и энергоемкий орган. Авторы считают, что в социальных группах муравьев, где существует четкое разделение обязанностей, а принятие решений передано на уровень коллективного разума, мозг насекомых уменьшился в размерах, чтобы стать более энергоэффективным.Хотя сообщества муравьев и людей во многом отличаются, исследователи считают, что у них существуют общие социальные черты, такие как групповое принятие решений, разделение труда и совместное производство продуктов питания. Но эти особенности не всегда были свойственны человеку, а возникли примерно на рубеже плейстоцена и голоцена, когда наши предки перешли от родового к племенному социальному укладу. В это же время произошло и изменение размеров мозга.Авторы считают, что успех исследования связан с тем, что в нем участвовали специалисты из разных областей."Биологический антрополог, поведенческий эколог и эволюционный нейробиолог начали делиться своими мыслями об эволюции мозга и обнаружили, что совместные исследования на людях и муравьях позволили найти ответ на вопрос, — говорит еще один автор статьи доктор Джеймс Траниелло (James Traniello) из Бостонского университета. — Мы предполагаем, что уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе".Ученые предполагают, что в будущем, все большая экстернализация знаний, требующая все меньше энергии для хранения большого количества информации в индивидуальном порядке, возможно, приведет к дальнейшему уменьшению размеров мозга.
https://ria.ru/20210519/mozg-1732855142.html
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сша, биология, нейрофизиология, археология
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Американские ученые провели анализ 985 ископаемых и современных черепов человека и выяснили, что человеческий мозг дважды резко увеличивался в размерах — 2,1 и 1,5 миллиона лет назад, а затем, уже сравнительно недавно, три тысячи лет назад, снова уменьшился. Проведя параллели с муравьями, авторы выдвинули гипотезу, что уменьшение мозга произошло параллельно с передачей ряда функций в область коллективного разума. Результаты опубликованы
в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.
Хорошо известно, что человеческий мозг увеличивался в размерах в течение плейстоцена, а затем, в голоцене, неожиданно уменьшился. Точное время и причины этого обратного перехода до сих пор были неизвестны.
"Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи доктора Джереми Де Сильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа.
В процессе изучения размеров и структуры колоний различных видов муравьев, а также физиологии и использования энергии на уровне отдельных насекомых, авторы обнаружили, что мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше в отношении к размерам тела, чем в низкоорганизованных сообществах.
Мозг — самый сложный и энергоемкий орган. Авторы считают, что в социальных группах муравьев, где существует четкое разделение обязанностей, а принятие решений передано на уровень коллективного разума, мозг насекомых уменьшился в размерах, чтобы стать более энергоэффективным.
Хотя сообщества муравьев и людей во многом отличаются, исследователи считают, что у них существуют общие социальные черты, такие как групповое принятие решений, разделение труда и совместное производство продуктов питания. Но эти особенности не всегда были свойственны человеку, а возникли примерно на рубеже плейстоцена и голоцена, когда наши предки перешли от родового к племенному социальному укладу. В это же время произошло и изменение размеров мозга.
Авторы считают, что успех исследования связан с тем, что в нем участвовали специалисты из разных областей.
"Биологический антрополог, поведенческий эколог и эволюционный нейробиолог начали делиться своими мыслями об эволюции мозга и обнаружили, что совместные исследования на людях и муравьях позволили найти ответ на вопрос, — говорит еще один автор статьи доктор Джеймс Траниелло (James Traniello) из Бостонского университета
. — Мы предполагаем, что уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе".
Ученые предполагают, что в будущем, все большая экстернализация знаний, требующая все меньше энергии для хранения большого количества информации в индивидуальном порядке, возможно, приведет к дальнейшему уменьшению размеров мозга.