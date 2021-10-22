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В Кремле прокомментировали введение ограничений по COVID-19 в Москве
В Кремле прокомментировали введение ограничений по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.10.2021
В Кремле прокомментировали введение ограничений по COVID-19 в Москве
Решение о введении локдауна в Москве принималось специалистами, поэтому Кремль не может вмешиваться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:34
2021-10-22T12:34
2021-10-22T12:39
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Решение о введении локдауна в Москве принималось специалистами, поэтому Кремль не может вмешиваться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не стоило ли сделать послабления во время локдауна для вакцинированных."Это решение специалистов, мы не можем вмешиваться. Мы не уполномочены принимать такие решения. Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры", – подчеркнул Песков.
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12:34 22.10.2021 (обновлено: 12:39 22.10.2021)
В Кремле прокомментировали введение ограничений по COVID-19 в Москве
Песков: решение об ограничениях по COVID-19 в Москве принималось специалистами