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В Кремле прокомментировали введение ограничений по COVID-19 в Москве

В Кремле прокомментировали введение ограничений по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.10.2021

В Кремле прокомментировали введение ограничений по COVID-19 в Москве

Решение о введении локдауна в Москве принималось специалистами, поэтому Кремль не может вмешиваться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:34

2021-10-22T12:34

2021-10-22T12:39

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Решение о введении локдауна в Москве принималось специалистами, поэтому Кремль не может вмешиваться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не стоило ли сделать послабления во время локдауна для вакцинированных."Это решение специалистов, мы не можем вмешиваться. Мы не уполномочены принимать такие решения. Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры", – подчеркнул Песков.

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