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Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощи
Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощи - РИА Новости, 22.10.2021
Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощи
Президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться, что какая-либо другая держава, включая Россию и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T04:27
2021-10-22T16:05
в мире
сша
китай
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться, что какая-либо другая держава, включая Россию и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи.Американский лидер добавил, что беспокоиться следует о тех действиях Москвы и Пекина, которые, по его мнению, "побудят их совершить серьезные ошибки".При этом Байден заверил, что США не хотят холодной войны с Китаем. "Я разговаривал с (лидером КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", — сказал он.В то же время глава Белого дома подчеркнул, что США не отступятся от своей позиции. В частности, он заявил, что Штаты готовы встать на защиту Тайваня в случае, если Пекин начнет военную операцию.Ранее глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк назвал Россию главной угрозой для Америки, отметив, что Китай является "долгосрочной угрозой". Кроме того, недавно был опубликован доклад Ассоциации армии США о Вооруженных силах России, консультирующей Пентагон, в котором говорится, что Россия является "главным и самым опасным" противником Соединенных Штатов.Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал при этом, что хотя Москва ни для кого не представляет угрозы, однако она не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
https://ria.ru/20211011/krizis-1753960487.html
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в мире, сша, китай, джо байден, россия
04:27 22.10.2021 (обновлено: 16:05 22.10.2021)
 
Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощи

Президент США Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться, что какая-либо другая держава, включая Россию и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас", — сказал Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

Американский лидер добавил, что беспокоиться следует о тех действиях Москвы и Пекина, которые, по его мнению, "побудят их совершить серьезные ошибки".
При этом Байден заверил, что США не хотят холодной войны с Китаем. "Я разговаривал с (лидером КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", — сказал он.
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В то же время глава Белого дома подчеркнул, что США не отступятся от своей позиции. В частности, он заявил, что Штаты готовы встать на защиту Тайваня в случае, если Пекин начнет военную операцию.
Ранее глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк назвал Россию главной угрозой для Америки, отметив, что Китай является "долгосрочной угрозой". Кроме того, недавно был опубликован доклад Ассоциации армии США о Вооруженных силах России, консультирующей Пентагон, в котором говорится, что Россия является "главным и самым опасным" противником Соединенных Штатов.
Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал при этом, что хотя Москва ни для кого не представляет угрозы, однако она не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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