https://ria.ru/20211022/morg-1755847899.html

В Иваново у больницы образовалась гора трупов

В Иваново объяснили инцидент с лежащими на земле пакетами с трупами - РИА Новости, 22.10.2021

В Иваново у больницы образовалась гора трупов

Заведующая патологоанатомическим отделением городской больницы №4 в Иваново Елена Бойко прокомментировала инцидент с лежащими у морга учреждение трупами. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:40

2021-10-22T17:40

2021-10-22T23:31

иваново

ивановская область

елена бойко

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Заведующая патологоанатомическим отделением городской больницы №4 в Иваново Елена Бойко прокомментировала инцидент с лежащими у морга учреждение трупами.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как десятки тел умерших в черных пакетах лежат прямо на земле рядом с открытым контейнером, в котором также находятся тела. В кадре присутствуют медики в защитных костюмах. По словам автора видео, происходит это у дверей морга при горбольнице №4 в Иваново.Она назвала эту ситуацию вынужденной, она возникла из-за того, что одному из санитаров стало плохо."Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, во время транспортировки тел умерших от COVID-19 — их перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими", — заявила Бойко в комментарии, который предоставило журналистам правительство Ивановской области.Она подчеркнула, что все тела уже убрали в хранилище."Понимаю, что от увиденного мурашки по коже, но хочу заверить всех, что эта ситуация вынужденная и персонал нашего медучреждения всегда относился и относится гуманно к телу каждого умершего пациента!" — добавила она.По словам Бойко, в последние дни в регионе наблюдается взрывной рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом. Больные, которые проходят лечение в стационарах сейчас, все "тяжелые", все на больших дозах кислорода, сказала врач. Суточная госпитализация ежедневно варьируется от 180 до 250 человек. Часть пациентов, несмотря на усилия медперсонала, погибает.При этом, отметила Бойко, с диагнозом COVID-19 в регионе работают только морги при больнице №4 и больнице №8. "Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе", — подчеркнула она.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754707108.html

https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html

иваново

ивановская область

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иваново, ивановская область, елена бойко