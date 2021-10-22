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В Иваново у больницы образовалась гора трупов
В Иваново объяснили инцидент с лежащими на земле пакетами с трупами - РИА Новости, 22.10.2021
В Иваново у больницы образовалась гора трупов
Заведующая патологоанатомическим отделением городской больницы №4 в Иваново Елена Бойко прокомментировала инцидент с лежащими у морга учреждение трупами. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:40
2021-10-22T23:31
иваново
ивановская область
елена бойко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Заведующая патологоанатомическим отделением городской больницы №4 в Иваново Елена Бойко прокомментировала инцидент с лежащими у морга учреждение трупами.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как десятки тел умерших в черных пакетах лежат прямо на земле рядом с открытым контейнером, в котором также находятся тела. В кадре присутствуют медики в защитных костюмах. По словам автора видео, происходит это у дверей морга при горбольнице №4 в Иваново.Она назвала эту ситуацию вынужденной, она возникла из-за того, что одному из санитаров стало плохо."Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, во время транспортировки тел умерших от COVID-19 — их перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими", — заявила Бойко в комментарии, который предоставило журналистам правительство Ивановской области.Она подчеркнула, что все тела уже убрали в хранилище."Понимаю, что от увиденного мурашки по коже, но хочу заверить всех, что эта ситуация вынужденная и персонал нашего медучреждения всегда относился и относится гуманно к телу каждого умершего пациента!" — добавила она.По словам Бойко, в последние дни в регионе наблюдается взрывной рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом. Больные, которые проходят лечение в стационарах сейчас, все "тяжелые", все на больших дозах кислорода, сказала врач. Суточная госпитализация ежедневно варьируется от 180 до 250 человек. Часть пациентов, несмотря на усилия медперсонала, погибает.При этом, отметила Бойко, с диагнозом COVID-19 в регионе работают только морги при больнице №4 и больнице №8. "Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе", — подчеркнула она.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754707108.html
https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html
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иваново, ивановская область, елена бойко
17:40 22.10.2021 (обновлено: 23:31 22.10.2021)
 
В Иваново объяснили инцидент с лежащими на земле пакетами с трупами

Медик о телах на земле у морга в Иваново: санитару стало плохо, люди работают на пределе

© Depositphotos / photographee.euМорг
Морг - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Заведующая патологоанатомическим отделением городской больницы №4 в Иваново Елена Бойко прокомментировала инцидент с лежащими у морга учреждение трупами.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как десятки тел умерших в черных пакетах лежат прямо на земле рядом с открытым контейнером, в котором также находятся тела. В кадре присутствуют медики в защитных костюмах. По словам автора видео, происходит это у дверей морга при горбольнице №4 в Иваново.
Она назвала эту ситуацию вынужденной, она возникла из-за того, что одному из санитаров стало плохо.
"Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, во время транспортировки тел умерших от COVID-19 — их перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими", — заявила Бойко в комментарии, который предоставило журналистам правительство Ивановской области.
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Она подчеркнула, что все тела уже убрали в хранилище.
"Понимаю, что от увиденного мурашки по коже, но хочу заверить всех, что эта ситуация вынужденная и персонал нашего медучреждения всегда относился и относится гуманно к телу каждого умершего пациента!" — добавила она.
По словам Бойко, в последние дни в регионе наблюдается взрывной рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом. Больные, которые проходят лечение в стационарах сейчас, все "тяжелые", все на больших дозах кислорода, сказала врач. Суточная госпитализация ежедневно варьируется от 180 до 250 человек. Часть пациентов, несмотря на усилия медперсонала, погибает.
При этом, отметила Бойко, с диагнозом COVID-19 в регионе работают только морги при больнице №4 и больнице №8.
"Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе", — подчеркнула она.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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