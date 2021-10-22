https://ria.ru/20211022/moldaviya-1755730231.html

Премьер Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП из-за дефицита газа

Премьер Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП из-за дефицита газа - РИА Новости, 22.10.2021

Премьер Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП из-за дефицита газа

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:02

2021-10-22T09:02

2021-10-22T09:21

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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине."Мы созовем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, она примет решение попросить парламент ввести чрезвычайное положение. Сразу после этого состоится заседание парламента, где правительство обратится к парламенту, я лично отправлюсь в парламент, чтобы попросить о введении режима ЧП", - заявила Гаврилица.По ее словам, это техническое решение, которое позволит до конца сегодняшнего дня закупить дополнительный объем газа из альтернативных источников. Она отметила, что из-за дефицита газа не получается поддерживать необходимое давление в газопроводе, поэтому власти решили докупить недостающий объем газа.Вице-спикер парламента Михай Попшой на брифинге заверил, что депутаты готовы сегодня же собраться на заседание и поддержать предложение правительства.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754946747.html

https://ria.ru/20211020/gaz-1755347911.html

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в мире, молдавия, украина, румыния, газпром, молдовагаз