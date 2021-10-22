https://ria.ru/20211022/minpromtorg-1755895605.html

Россиянам с прививками предложили сделать новое послабление

Минпромторг предложил разрешить ТЦ и кафе пускать посетителей с QR-кодами - РИА Новости, 22.10.2021

Россиянам с прививками предложили сделать новое послабление

Минпромторг обратился к властям регионов с предложением разрешить посетителям посещать торговые центры и кафе при наличии действующего QR-кода. Об этом написал... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:24

2021-10-22T23:24

2021-10-22T23:32

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минпромторг обратился к властям регионов с предложением разрешить посетителям посещать торговые центры и кафе при наличии действующего QR-кода. Об этом написал РБК со ссылкой на текст обращения ведомства.Министерство отметило, что новые карантинные ограничения могут серьезно навредить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги.В среду президент Владимир Путин на совещании поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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