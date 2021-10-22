23:24 22.10.2021 (обновлено: 23:32 22.10.2021)
Минпромторг предложил разрешить ТЦ и кафе пускать посетителей с QR-кодами
Минпромторг рекомендовал впускать в ТЦ и в кафе по QR-кодам в нерабочие дни
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник службы безопасности проверяет наличие у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минпромторг обратился к властям регионов с предложением разрешить посетителям посещать торговые центры и кафе при наличии действующего QR-кода. Об этом написал РБК со ссылкой на текст обращения ведомства.
Министерство отметило, что новые карантинные ограничения могут серьезно навредить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги.
"Приоритет необходимо отдавать соблюдению санитарных требований в объектах торговли и стимулированию к вакцинации населения", — указали сотрудники ведомства.
В среду президент Владимир Путин на совещании поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.