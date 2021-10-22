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В Санкт-Петербурге столкнулись минивэн и маршрутка

В Санкт-Петербурге столкнулись минивэн и маршрутка - РИА Новости, 22.10.2021

В Санкт-Петербурге столкнулись минивэн и маршрутка

Минивэн и маршрутное такси столкнулись в Санкт-Петербурге, один человек погиб, восемь попали в больницу, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:24

2021-10-22T00:24

2021-10-22T00:53

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минивэн и маршрутное такси столкнулись в Санкт-Петербурге, один человек погиб, восемь попали в больницу, сообщает МЧС России."Поступило сообщение о ДТП по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 79, корпус 2 с участием легкового автомобиля Фольксваген "Кедди" и маршрутного автобуса №343. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что в маршрутке находились 13 человек, восемь были госпитализированы. Добавляется, что один пассажир после осмотра врачами отказался от госпитализации.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия