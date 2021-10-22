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В Санкт-Петербурге столкнулись минивэн и маршрутка
В Санкт-Петербурге столкнулись минивэн и маршрутка - РИА Новости, 22.10.2021
В Санкт-Петербурге столкнулись минивэн и маршрутка
Минивэн и маршрутное такси столкнулись в Санкт-Петербурге, один человек погиб, восемь попали в больницу, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T00:24
2021-10-22T00:24
2021-10-22T00:53
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минивэн и маршрутное такси столкнулись в Санкт-Петербурге, один человек погиб, восемь попали в больницу, сообщает МЧС России."Поступило сообщение о ДТП по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 79, корпус 2 с участием легкового автомобиля Фольксваген "Кедди" и маршрутного автобуса №343. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что в маршрутке находились 13 человек, восемь были госпитализированы. Добавляется, что один пассажир после осмотра врачами отказался от госпитализации.
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия
00:24 22.10.2021 (обновлено: 00:53 22.10.2021)
В Санкт-Петербурге столкнулись минивэн и маршрутка
В Санкт-Петербурге при столкновении минивэна и маршрутки погиб человек