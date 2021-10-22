https://ria.ru/20211022/minfin-1755809671.html
Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности
Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности - РИА Новости, 22.10.2021
Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину как можно скорее перечислить 47 миллиардов рублей для соцвыплат по нетрудоспособности в связи с инфекционными РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:11
2021-10-22T15:11
2021-10-22T15:11
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину как можно скорее перечислить 47 миллиардов рублей для соцвыплат по нетрудоспособности в связи с инфекционными заболеваниями.Мишустин также отметил высокие риски распространения коронавируса в России.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности
Мишустин поручил Минфину выделить 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности