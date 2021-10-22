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Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности
Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности - РИА Новости, 22.10.2021
Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину как можно скорее перечислить 47 миллиардов рублей для соцвыплат по нетрудоспособности в связи с инфекционными РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:11
2021-10-22T15:11
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину как можно скорее перечислить 47 миллиардов рублей для соцвыплат по нетрудоспособности в связи с инфекционными заболеваниями.Мишустин также отметил высокие риски распространения коронавируса в России.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, здоровье - общество, россия
15:11 22.10.2021
 
Минфин выделит 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности

Мишустин поручил Минфину выделить 47 миллиардов рублей на соцвыплаты по нетрудоспособности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину как можно скорее перечислить 47 миллиардов рублей для соцвыплат по нетрудоспособности в связи с инфекционными заболеваниями.
"Сегодня направим свыше 47 миллиардов рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты. Прошу министерство финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин также отметил высокие риски распространения коронавируса в России.
"Остаются высокими и риски распространения коронавирусной инфекции", - сказал он на заседании правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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