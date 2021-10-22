Президент Литвы предрек рост потока мигрантов через белорусскую границу
Президент Литвы Науседа предрек рост потока мигрантов в ЕС через границы с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает увеличение потока нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу, об этом он заявил перед началом второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.
"Мы наблюдаем гибридные атаки Белоруссии, которые не прекращаются, видим визовые послабления, усилия Белоруссии по поиску новых направлений на Ближнем Востоке (для привлечения нелегальных мигрантов – ред). То есть, к сожалению, число потенциальных мигрантов, которые могут пытаться пересекать европейские границы, увеличивается", - сказал он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
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