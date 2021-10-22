https://ria.ru/20211022/migranty-1755755378.html

Президент Литвы предрек рост потока мигрантов через белорусскую границу

Президент Литвы предрек рост потока мигрантов через белорусскую границу - РИА Новости, 22.10.2021

Президент Литвы предрек рост потока мигрантов через белорусскую границу

Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает увеличение потока нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу, об этом он заявил перед началом второго дня саммита... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:28

2021-10-22T11:28

2021-10-22T11:28

в мире

литва

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

мигранты

гитанас науседа

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает увеличение потока нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу, об этом он заявил перед началом второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.

https://ria.ru/20211020/migranty-1755469100.html

литва

белоруссия

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в мире, литва, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, мигранты, гитанас науседа