Глава МИД Боливии высказался о выборах президента страны
Глава МИД Боливии: расследование доказало отсутствие фальсификаций на выборах президента
© AP Photo / Juan KaritaНовоизбранный президент Боливии Луис Арсе после объявления окончтельного результата официального подсчета голосов
© AP Photo / Juan Karita
Новоизбранный президент Боливии Луис Арсе после объявления окончтельного результата официального подсчета голосов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президентские выборы в Боливии не были сфальсифицированы, это доказало расследование, заявил глава МИД страны Рохелио Майта.
"Что касается доклада ОАГ, в котором говорилось о предполагаемом мошенничестве на выборах, то был начат соответствующий процесс. Это расследование сейчас находится в своей финальной стадии. Было утверждено, что данное мошенничество не существовало", - сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.
Таким образом боливийский министр прокомментировал ожидаемую в Вашингтоне презентацию доклада касательно выборов.
3 октября, 05:26В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес
В декабре прошлого года суд в Боливии ввиду отсутствия доказательств закрыл дело о фальсификациях на выборах против экс-президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии и трех бывших министров правительства, которое было открыто прокуратурой Ла-Паса по заявлению оппозиции.
В ноябре 2019 года Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.
Доклад ОАГ тогда лишь усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.