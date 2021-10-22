https://ria.ru/20211022/mid-1755782702.html

Глава МИД Боливии высказался о выборах президента страны

Глава МИД Боливии высказался о выборах президента страны - РИА Новости, 22.10.2021

Глава МИД Боливии высказался о выборах президента страны

Президентские выборы в Боливии не были сфальсифицированы, это доказало расследование, заявил глава МИД страны Рохелио Майта. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:25

2021-10-22T13:25

2021-10-22T13:25

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президентские выборы в Боливии не были сфальсифицированы, это доказало расследование, заявил глава МИД страны Рохелио Майта."Что касается доклада ОАГ, в котором говорилось о предполагаемом мошенничестве на выборах, то был начат соответствующий процесс. Это расследование сейчас находится в своей финальной стадии. Было утверждено, что данное мошенничество не существовало", - сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.Таким образом боливийский министр прокомментировал ожидаемую в Вашингтоне презентацию доклада касательно выборов.В декабре прошлого года суд в Боливии ввиду отсутствия доказательств закрыл дело о фальсификациях на выборах против экс-президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии и трех бывших министров правительства, которое было открыто прокуратурой Ла-Паса по заявлению оппозиции.В ноябре 2019 года Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.Доклад ОАГ тогда лишь усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.

https://ria.ru/20211003/arest-1752840907.html

вашингтон (город)

боливия

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в мире, вашингтон (город), боливия, ла-пас (город), эво моралес, организация американских государств, латинская америка