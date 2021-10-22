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Россия и Боливия развивают экономическое сотрудничество, заявил Лавров
Россия и Боливия развивают экономическое сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 22.10.2021
Россия и Боливия развивают экономическое сотрудничество, заявил Лавров
Россия и Боливия прорабатывают дорожную карту по развитию сотрудничества, в том числе в экономике и соглашение по линии военно-технического сотрудничества,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:18
2021-10-22T13:18
2021-10-22T13:26
боливия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мид боливии
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия и Боливия прорабатывают дорожную карту по развитию сотрудничества, в том числе в экономике и соглашение по линии военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас хорошие перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества, образовательных обменов, подготовки профессиональных кадров. Мы договорились о дальнейшем развитии двусторонней договорно-правовой базы, в частности, готовится дорожная карта торгово-экономического сотрудничества, соглашение о взаимном признании документов об образовании, соглашение в сфере военно-технического сотрудничества, культуры, массовых коммуникаций, спорта ", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Боливии. Главы МИД Боливии и России в пятницу провели переговоры в Москве.
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боливия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид боливии, россия
13:18 22.10.2021 (обновлено: 13:26 22.10.2021)
Россия и Боливия развивают экономическое сотрудничество, заявил Лавров
Лавров: у России и Боливии хорошие перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества