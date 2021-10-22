https://ria.ru/20211022/mid-1755780967.html

Россия и Боливия развивают экономическое сотрудничество, заявил Лавров

Россия и Боливия развивают экономическое сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 22.10.2021

Россия и Боливия развивают экономическое сотрудничество, заявил Лавров

Россия и Боливия прорабатывают дорожную карту по развитию сотрудничества, в том числе в экономике и соглашение по линии военно-технического сотрудничества,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:18

2021-10-22T13:18

2021-10-22T13:26

боливия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мид боливии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755781572_0:25:2733:1562_1920x0_80_0_0_a0202dc9c6c6ba3d5ae4f91673632112.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия и Боливия прорабатывают дорожную карту по развитию сотрудничества, в том числе в экономике и соглашение по линии военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас хорошие перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества, образовательных обменов, подготовки профессиональных кадров. Мы договорились о дальнейшем развитии двусторонней договорно-правовой базы, в частности, готовится дорожная карта торгово-экономического сотрудничества, соглашение о взаимном признании документов об образовании, соглашение в сфере военно-технического сотрудничества, культуры, массовых коммуникаций, спорта ", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Боливии. Главы МИД Боливии и России в пятницу провели переговоры в Москве.

боливия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боливия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид боливии, россия